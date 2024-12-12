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    Орлов похвалил Станковича

    Комментатор Геннадий Орлов оценил качество главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

    «Теперь перед Станковичем встаeт непростая задача. Все поняли, что «Спартак» умеет играть.

    В первом круге он проиграл «Локомотиву», а во втором – разгромил 5:2. Это говорит о том, что Станкович – настоящий тренер. Он сделал правильные выводы – и в ответной игре уже спартаковцы были быстрее и точнее», – сказал Орлов.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Отставание от 1-го места – 2 очка.
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2024 15:47
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1734008647
    ...Геннадий Сергеевич, слёзно Вас просим, не хвалите Станковича и команду, уж больно Вы глазливы!... И глаз червив у Вас!)...
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    slavа0508
    1734009609
    Эх как же мы без Гены жили бы ...
    Ответить
    Интерес
    1734014251
    Третий день "ощипывают "интервью Геннадия Сергеевича,как петуха перед приготовлением бульона.
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1734022572
    Сглазит старый чертяка.
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