Орлов похвалил Станковича

Комментатор Геннадий Орлов оценил качество главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Теперь перед Станковичем встаeт непростая задача. Все поняли, что «Спартак» умеет играть.

В первом круге он проиграл «Локомотиву», а во втором – разгромил 5:2. Это говорит о том, что Станкович – настоящий тренер. Он сделал правильные выводы – и в ответной игре уже спартаковцы были быстрее и точнее», – сказал Орлов.

«Спартак» идет в РПЛ 3-м.

Отставание от 1-го места – 2 очка.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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