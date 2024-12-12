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    Панков: «В «Химках» считают, что клубу теперь хана»

    Руководство «Химок» реагирует на задержание инвестора клуба Туфана Садыгова.

    «Процесс смены руководства в «Химках» поставлен на паузу из-за задержания Туфана Садыгова.

    Как я писал ранее, зимой в «Химках» должна была смениться власть. Спортивные вопросы должны были перейти к Дмитрию Поляцкину, а также приближенным к клубу снова должен был стать Сергей Анохин.

    Сейчас этот вопрос на паузе. Все ждут, что будет с клубом. Настроения внутри после задержания Туфана не очень. Некоторые считают, что клубу хана», – написал инсайдер Андрей Панков.

    • Ранее стало известно, что бизнесмен Туфан Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ.
    • 10 декабря в офисах его компании прошли обыски. В этот день предприниматель перестал выходить на связь.
    • «Химки» после 18 туров РПЛ занимают 13-е место в чемпионате России с 16 очками.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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    12.12.2024 18:47
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1734018922
    А куда Терюшков пропал?что-то не видно,не слышно...
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    The only one
    1734064884
    Ну станут опять ФК «Новатор». Делов то. Не они первые, не они последние...
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