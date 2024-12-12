Панков: «В «Химках» считают, что клубу теперь хана»

Руководство «Химок» реагирует на задержание инвестора клуба Туфана Садыгова.

«Процесс смены руководства в «Химках» поставлен на паузу из-за задержания Туфана Садыгова.

Как я писал ранее, зимой в «Химках» должна была смениться власть. Спортивные вопросы должны были перейти к Дмитрию Поляцкину, а также приближенным к клубу снова должен был стать Сергей Анохин.

Сейчас этот вопрос на паузе. Все ждут, что будет с клубом. Настроения внутри после задержания Туфана не очень. Некоторые считают, что клубу хана», – написал инсайдер Андрей Панков.

Ранее стало известно, что бизнесмен Туфан Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ.

10 декабря в офисах его компании прошли обыски. В этот день предприниматель перестал выходить на связь.

«Химки» после 18 туров РПЛ занимают 13-е место в чемпионате России с 16 очками.

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