Панков: «В «Химках» считают, что клубу теперь хана»

Руководство «Химок» реагирует на задержание инвестора клуба Туфана Садыгова.
«Процесс смены руководства в «Химках» поставлен на паузу из-за задержания Туфана Садыгова.
Как я писал ранее, зимой в «Химках» должна была смениться власть. Спортивные вопросы должны были перейти к Дмитрию Поляцкину, а также приближенным к клубу снова должен был стать Сергей Анохин.
Сейчас этот вопрос на паузе. Все ждут, что будет с клубом. Настроения внутри после задержания Туфана не очень. Некоторые считают, что клубу хана», – написал инсайдер Андрей Панков.
- Ранее стало известно, что бизнесмен Туфан Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ.
- 10 декабря в офисах его компании прошли обыски. В этот день предприниматель перестал выходить на связь.
- «Химки» после 18 туров РПЛ занимают 13-е место в чемпионате России с 16 очками.
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