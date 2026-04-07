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Расписание матчей
Северная Ирландия. Премьершип
Клифтонвилл - Гленторан
Клифтонвилл - Гленторан: обзор матча 07 апреля 2026
Клифтонвилл
07.04.2026, вторник, 21:45
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур
1 : 2
Завершен
Гленторан
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Статистика матча Клифтонвилл - Гленторан
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Клифтонвилл
Гленторан
Вратарь североирландского «Гленторана» получил красную за нападение на своего защитника после пропущенного гола
2021.10.17 10:15
6
В Северной Ирландии 37-летний вратарь забил гол со своей половины. Это его первый забитый мяч за 723 игры
2019.01.13 09:45
Нападающий старейшего клуба Ирландии получил 4 месяца тюрьмы за фотографию 16-летней девочки перед сексом
2019.01.12 15:39
5
Лига Европы. АЕК обыграл «Клифтонвилл» и вышел на «Спартак»
2016.07.21 21:51
24
«Спартак» отправится на первый матч Лиги Европы из Германии
2016.07.15 20:57
12
Нападающий старейшего клуба Ирландии получил 4 месяца тюрьмы за фотографию 16-летней девочки перед сексом
2019.01.12 15:39
5
Лига Европы. АЕК обыграл «Клифтонвилл» и вышел на «Спартак»
2016.07.21 21:51
24
«Спартак» отправится на первый матч Лиги Европы из Германии
2016.07.15 20:57
12
Аленичев: «Спартак» должен проходить в следующий раунд Лиги Европы»
2016.07.15 16:26
5
Мостовой: «Спартак» легко пройдет в следующий раунд Лиги Европы»
2016.07.15 15:14
4
Вратарь североирландского «Гленторана» получил красную за нападение на своего защитника после пропущенного гола
2021.10.17 10:15
6
В Северной Ирландии 37-летний вратарь забил гол со своей половины. Это его первый забитый мяч за 723 игры
2019.01.13 09:45
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Последние матчи
Все
Клифтонвилл
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, Переходные матчи
Клифтонвилл
1 : 2
09.05.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Линфилд
1 : 2
25.04.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Колрейн
6 : 2
25.04.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Клифтонвилл
1 : 0
18.04.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Гленторан
0 : 0
17.04.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, Переходные матчи
Клифтонвилл
1 : 2
09.05.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Линфилд
1 : 2
25.04.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Клифтонвилл
1 : 0
18.04.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Колрейн
6 : 2
11.04.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур
Клифтонвилл
1 : 2
07.04.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Колрейн
6 : 2
25.04.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Гленторан
0 : 0
17.04.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Гленторан
5 : 0
11.04.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур
Клифтонвилл
1 : 2
07.04.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 34 тур
Гленторан
1 : 1
28.03.2026
Линфилд
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