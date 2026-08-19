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«Линкольн» – «Ларн»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 10:09
Линкольн - Ларн
20 авг. 2026, четверг 19:00 | Лига конференций, 4 раунд
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2.10
Победа «Линкольна»
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Матч плей-офф Лиги Конференций между гибралтарским «Линкольном» и североирландским «Ларном» пройдет 20 августа в Гибралтаре на стадионе «Европа Пойнт». Обе команды подходят к решающему противостоянию в кризисной форме – они не выигрывают в пяти последних матчах и испытывают серьезные проблемы в атаке. При этом «Линкольн» имеет преимущество домашнего поля и более надежную защиту, а в очных встречах команды обменялись победами в прошлом году. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – хозяева, которые опираются на поддержку трибун, или гости, которые попытаются прервать свою неудачную серию?

Кто победит в матче

В пользу «Линкольна» говорит прежде всего фактор домашнего поля и более надежная игра в обороне. Гибралтарский клуб в среднем за последние пять игр пропускает 1,20 гола, что значительно лучше показателей соперника (2,20 пропущенных). Кроме того, «Линкольн» забивает в среднем 0,40 гола за матч, что выше, чем у «Ларна» (0,20). В предыдущем раунде квалификации «Линкольн» сыграл вничью с «Омонией» (1-1 дома и 0-1 на выезде), уступив лишь с минимальным счетом, что свидетельствует о способности навязывать борьбу более классным соперникам. В очных встречах с «Ларном» гибралтарцы одержали победу дома (2-1) в прошлом году, что дает им психологическое преимущество. Однако собственная атака «Линкольна» также не впечатляет, и команда редко забивает больше одного гола за матч.

«Ларн» подходит к матчу с еще более слабой атакой – в среднем 0,20 гола за последние пять игр, а также с проблемами в обороне – 2,20 пропущенных. Североирландский клуб не выигрывает в пяти последних матчах, а в предыдущем раунде квалификации Лиги Европы уступил грузинской «Иберии 1999» (1-2 и 0-0). В чемпионате Северной Ирландии команда сыграла вничью с «Колрейном» (0-0), что подтверждает их слабую результативность. В очных встречах с «Линкольном» «Ларн» одержал победу дома (3-1) в прошлом году, но на выезде уступил (1-2). Учитывая их слабую атаку и проблемы в обороне, гостям будет сложно рассчитывать на положительный результат в Гибралтаре.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Линкольн» имеет преимущество за счет домашней поддержки и более надежной защиты, тогда как «Ларн» выглядит еще слабее в атаке и обороне. Учитывая, что хозяева редко проигрывают на своем поле в еврокубках, а гости не выигрывают в пяти матчах, «Линкольн» выглядит фаворитом. Ожидается, что хозяева добьются минимальной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды обменялись победами в прошлом сезоне Лиги Конференций: «Линкольн» выиграл дома (2-1), а «Ларн» победил на своем поле (3-1). Текущая форма «Линкольна» нестабильна, но его защита выглядит надежнее, чем у «Ларна». Обе команды испытывают проблемы в атаке, но «Линкольн» забивает больше (0,40 против 0,20) и пропускает меньше (1,20 против 2,20). Учитывая домашнюю поддержку и историю очных встреч, «Линкольн» имеет хорошие шансы на победу.

Личные встречи
Побед - 2 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (50%)
6
Забитых мячей
6
1.5
В среднем за матч
1.5
3:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
3 : 1
29.08.2024
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
3 : 1
29.08.2024
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
2 : 1
22.08.2024
Ларн

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Линкольна». Хозяева имеют преимущество домашнего поля, более надежную защиту и лучше выглядят в атаке по сравнению с соперником. Гости, напротив, не выигрывают в пяти матчах, слабо забивают и много пропускают. Учитывая, что «Линкольн» уже побеждал «Ларн» дома в прошлом году, он способен повторить этот успех. Ставка: победа «Линкольна» с коэффициентом 2,10.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Линкольном» и «Ларном» состоится 20 августа 2026 года в Гибралтаре на стадионе «Европа Пойнт» и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Линкольн» – «Ларн»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

2.10
Победа «Линкольна»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Ларн Линкольн
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