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Ларн - Клифтонвилл: обзор матча 28 марта 2026

Ларн
28.03.2026, суббота, 18:00
Северная Ирландия. Премьершип, 34 тур
2 : 0
Завершен
Клифтонвилл
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Ларн - Клифтонвилл
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0
Информация о матче
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Ларн
Клифтонвилл
«Динамо» Минск – «Ларн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
2024.12.12 19:35
Нападающий старейшего клуба Ирландии получил 4 месяца тюрьмы за фотографию 16-летней девочки перед сексом
2019.01.12 15:39
5
Лига Европы. АЕК обыграл «Клифтонвилл» и вышел на «Спартак»
2016.07.21 21:51
24
«Спартак» отправится на первый матч Лиги Европы из Германии
2016.07.15 20:57
12
Аленичев: «Спартак» должен проходить в следующий раунд Лиги Европы»
2016.07.15 16:26
5
«Динамо» Минск – «Ларн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
2024.12.12 19:35
Нападающий старейшего клуба Ирландии получил 4 месяца тюрьмы за фотографию 16-летней девочки перед сексом
2019.01.12 15:39
5
Лига Европы. АЕК обыграл «Клифтонвилл» и вышел на «Спартак»
2016.07.21 21:51
24
«Спартак» отправится на первый матч Лиги Европы из Германии
2016.07.15 20:57
12
Аленичев: «Спартак» должен проходить в следующий раунд Лиги Европы»
2016.07.15 16:26
5
Мостовой: «Спартак» легко пройдет в следующий раунд Лиги Европы»
2016.07.15 15:14
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Последние матчи
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Ларн
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, Переходные матчи
Клифтонвилл
1 : 2
09.05.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Линфилд
1 : 2
25.04.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Ларн
8 : 0
25.04.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Клифтонвилл
1 : 0
18.04.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Гленторан
0 : 0
17.04.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Ларн
8 : 0
25.04.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Гленторан
0 : 0
17.04.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Линфилд
0 : 2
11.04.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур
Ларн
1 : 4
07.04.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 34 тур
Ларн
2 : 0
28.03.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, Переходные матчи
Клифтонвилл
1 : 2
09.05.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Линфилд
1 : 2
25.04.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Клифтонвилл
1 : 0
18.04.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Колрейн
6 : 2
11.04.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур
Клифтонвилл
1 : 2
07.04.2026
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