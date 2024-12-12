12.12.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 5 тур
Лига конференций, 5 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
3-3-3-1
21
Лапоухов
67
Бегунов
4
Гаврилович
26
Калинин
5
Рай
25
Куликов
32
Пигас
26
Седько
8
Демченко
98
Подстрелов
7
Адеола
3-2-2-4
2
Вонт
15
4
Доннелли
23
Косгров
18
Болджер
6
Галлахер
8
Рэнделл
9
О'Нилл
29
Райан
6
1
Фергюсон
67
Бегунов
66
Политевич
66
Политевич
67
Бегунов
26
Седько
3
Окоро
3
Окоро
26
Седько
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
98
Подстрелов
9
Жердев
9
Жердев
98
Подстрелов
7
Адеола
81
Мельниченко
81
Мельниченко
7
Адеола
29
Райан
22
22
29
Райан
Остались в запасе
Динамо Мн
Ларн
49
Артем Каратай
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
31
Daniel Collett
ВР
31
Joe Besant
ВР
22
Sam Todd
ЦЗ
25
Dylan Sloan
ЦП
7
Конор МакКендри
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
31
Daniel Collett
ВР
31
Joe Besant
ВР
22
Sam Todd
ЦЗ
25
Dylan Sloan
ЦП
7
Конор МакКендри
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Тьернан Линч
Статистика матча Динамо Мн - Ларн
1
1
4
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
21
13
Офсайды
0
1
Количество передач
424
372
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.06
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Ларна», 5 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Ларн»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»