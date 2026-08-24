Погребняк объяснил поражение «Зенита» от «Спартака»

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился впечатлениями от проигранного матча пятого тура РПЛ против «Спартака».

Красно-белые победили дома со счетом 2:0.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.

«Спартак» вышел умирать на поле в матче с «Зенитом», поэтому победил. Красно-белые одержали заслуженную победу. Было бы странно говорить об обратном, их можно только похвалить за это.

«Спартак» воспользовался слабыми местами в игре соперника. И за счeт этого одержал победу», – сказал Погребняк.