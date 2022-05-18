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Павел Погребняк
Новости
Павел Погребняк - новости
Завершил карьеру
8 ноября 1983 (42), Москва
#88 | Нападающий
188 см | 82 кг
Россия
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Погребняк определил фаворитов Лиги чемпионов
9 сентября
Погребняк засомневался в чемпионских перспективах «Спартака»
5 сентября
3
Погребняк дал совет Головину по возвращению в Россию
5 сентября
1
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
4 сентября
1
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
27 августа
6
Погребняк объяснил поражение «Зенита» от «Спартака»
24 августа
3
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
19 августа
6
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
11 августа
2
Погребняк поставил крест на «Локомотиве» в этом сезоне
7 августа
1
Погребняк отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
7 августа
10
Погребняк: «Батраков усилил бы «Зенит»
4 августа
3
Погребняк: «При желании «Зенит» мог бы набрать все 90 очков и стать чемпионом за 10 туров до конца»
28 июля
35
Реакция Погребняка на историческое очко Кюрасао Адвоката на ЧМ-2026
21 июня
Погребняк высказался о переходе Тюкавина в «Зенит»
9 июня
4
«Бабки на первом месте»: Погребняк – о Сперцяне в «Аль-Ахли»
5 июня
Погребняк определил лучшего игрока сезона РПЛ
20 мая
3
Погребняк назвал футбольную столицу России: «Вы сомневаетесь?»
18 мая
22
Погребняк объяснил отказ ехать на ЧМ-2026
16 мая
2
Погребняк вынес жесткий вердикт для «Ростова» в матче с «Зенитом»
15 мая
2
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
Погребняк объяснил, почему считает «Динамо» топ-клубом РПЛ
1 мая
1
Погребняк ответил, считает ли он «Спартак» топ-клубом
22 апреля
1
Погребняк озвучил позицию по дисквалификации Кордобы на игру со «Спартаком»
21 апреля
32
Погребняк поделился впечатлениями от встречи с Маском
16 апреля
2
Батракова сравнили с игроком из топ-3 «Золотого мяча»: «Примерно такого же калибра»
11 апреля
1
Погребняк оценил свои слова о работе «Спартака» с судьями, сказанные 19 лет назад
8 апреля
13
Погребняк сказал, сможет ли кто-то вклиниться в борьбу «Краснодара» и «Зенита» за победу в РПЛ
27 марта
3
Погребняк вынес жесткий вердикт «Спартаку» в этом сезоне
24 марта
16
Погребняк одним словом описал сезон «Спартака»
24 марта
2
42-летний экс-игрок сборной России задумался о возобновлении карьеры
18 марта
1
2
3
4
5
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