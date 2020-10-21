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    Павел Погребняк - статистика

    Нападающий
    Имя Павел
    Отчество Викторович
    Фамилия Погребняк
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 ноября 1983 (39 лет)
    Рост 188
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2021 Был в запасе Уфа (Уфа) 3:0 Урал (Екатеринбург)
    21.10.2020 60' -90' Велес (Москва) 1:3 Урал (Екатеринбург)
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