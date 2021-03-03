Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Россия. Кубок 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. Кубок 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Товарищеские матчи 2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. ФНЛ 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Кубок 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Премьер-лига 2008 Суперкубок России 2008 Суперкубок УЕФА 2008 Товарищеские матчи 2008 Товарищеские матчи 2008 Кубок УЕФА 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Товарищеские матчи 2007 Россия. Кубок 2006/2007 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005 Россия. Премьер-лига 2004 Россия. Премьер-лига 2002