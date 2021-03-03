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Павел Погребняк
Статистика
Павел Погребняк - статистика
Завершил карьеру
8 ноября 1983 (42), Москва
#88 | Нападающий
188 см | 82 кг
Россия
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Россия. Премьер-лига 2002
Команда
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0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/8 финала
Уфа
3 : 0
03.03.2021
Урал
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Велес
1 : 3
21.10.2020
Урал
60' - 90'
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