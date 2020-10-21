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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Велес - Урал
Велес - Урал: обзор матча 21 октября 2020
Велес
21.10.2020, среда, 14:00
Россия. Кубок, группа 1, 3 тур
1 : 3
Завершен
Урал
54'
А. Максименко
86'
Э. Бикфалви (П)
89'
Э. Бикфалви
90+4'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Урал
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Э. Бикфалви
89'
ГОЛ! 1:2!
Э. Бикфалви
86'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Бикфалви
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
А. Галоян
85'
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
75'
73'
Желтая карточка
И. Калинин
73'
Замена
А. Евсеев
️️️️
А. Шаболин
73'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
Н. Золотов
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Баев
64'
60'
Замена
П. Погребняк
️️️️
Д. Караев
60'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
Р. Августиняк
57'
Желтая карточка
Р. Емельянов
ГОЛ! 1:0!
А. Максименко
54'
49'
Замена
А. Егорычев
️️️️
Д. Ефремов
Желтая карточка
А. Осипов
44'
12'
Желтая карточка
В. Рыков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
93
Алексей Городовой
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
5
Александр Осипов
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
21
Артур Галоян
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
99
Владимир Грачев
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
52
Богдан Коваленко
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Урал
1
Илья Помазун
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
51
Айхан Гусейнов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
4-3-2-1
93
Городовой
17
Котов
20
Малания
3
Ботака-Иобома
24
Кахидзе
6
Фищенко
5
Осипов
8
Майга
21
Галоян
9
Максименко
21
Баев
3-2-1-3-1
31
Годзюр
44
Рыков
35
Золотов
13
Калинин
92
Емельянов
8
Августиняк
33
Мишкич
22
Ефремов
10
Бикфалви
11
Шаболин
10
Караев
21
Галоян
10
Кирсанов
10
Кирсанов
21
Галоян
21
Баев
23
Стефанович
23
Стефанович
21
Баев
35
Золотов
15
Кулаков
15
Кулаков
35
Золотов
8
Августиняк
32
Йовичич
32
Йовичич
8
Августиняк
22
Ефремов
5
Егорычев
5
Егорычев
22
Ефремов
11
Шаболин
94
Евсеев
94
Евсеев
11
Шаболин
10
Караев
88
Погребняк
88
Погребняк
10
Караев
Остались в запасе
Велес
Урал
99
Владимир Грачев
ЦЗ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Алексей Стукалов
51
Айхан Гусейнов
ПВ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Илья Помазун
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
99
Владимир Грачев
ЦЗ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Остались в запасе
51
Айхан Гусейнов
ПВ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Илья Помазун
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Велес - Урал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Авангард
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