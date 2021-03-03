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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Уфа - Урал
Уфа - Урал: обзор матча 03 марта 2021
Уфа
03.03.2021, среда, 12:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Урал
51'
Т. Жамалетдинов
58'
К. Андрич (П)
67'
Т. Жамалетдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уфа - Урал
Желтая карточка
Б. Йокич
90'
+3
Желтая карточка
Н. Милетич
89'
81'
Замена
А. Адамов
️️️️
Д. Кулаков
80'
Замена
А. Евсеев
️️️️
А. Егорычев
Замена
А. Голубев
️️️️
Т. Жамалетдинов
79'
Замена
В. Камилов
️️️️
О. Урунов
79'
68'
Замена
А. Максименко
️️️️
А. Панюков
68'
Замена
О. Эль Кабир
️️️️
И. Ибрахимай
ГОЛ! 3:0!
Т. Жамалетдинов
67'
Замена
В. Кротов
️️️️
К. Андрич
66'
Желтая карточка
Ф. Мрзляк
65'
65'
Замена
Р. Августиняк
️️️️
Д. Мишкич
Желтая карточка
А. Сухов
64'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Андрич
58'
ГОЛ! 1:0!
Т. Жамалетдинов
Пас отдал
О. Урунов
51'
Желтая карточка
К. Плиев
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
24
Филип Мрзляк
ОП
11
Остон Урунов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Урал
32
Иван Коновалов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
9
Артем Максименко
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
3-4-1-2
31
Беленов
3
Милетич
15
Плиев
5
Табидзе
5
Йокич
77
Бизоза
24
Мрзляк
33
Сухов
11
Урунов
17
Андрич
75
Жамалетдинов
4-1-3-1-1
32
Коновалов
15
Кулаков
4
Страндберг
93
Герасимов
13
Калинин
32
Йовичич
29
Ибрахимай
33
Мишкич
5
Егорычев
10
Гаджимурадов
11
Панюков
17
Андрич
57
Кротов
57
Кротов
17
Андрич
11
Урунов
18
Камилов
18
Камилов
11
Урунов
75
Жамалетдинов
50
Голубев
50
Голубев
75
Жамалетдинов
11
Панюков
9
Максименко
9
Максименко
11
Панюков
15
Кулаков
95
Адамов
95
Адамов
15
Кулаков
29
Ибрахимай
58
Эль Кабир
58
Эль Кабир
29
Ибрахимай
33
Мишкич
8
Августиняк
8
Августиняк
33
Мишкич
5
Егорычев
94
Евсеев
94
Евсеев
5
Егорычев
Остались в запасе
Уфа
Урал
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
81
Иван Кукушкин
ВР
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
40
Алексей Чернов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Главный тренер
Рашид Рахимов
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
81
Иван Кукушкин
ВР
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
40
Алексей Чернов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Остались в запасе
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Уфа - Урал
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR - Артем Любимов AVAR - Николай Богач
Резервный судья:
Алексей Амелин
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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