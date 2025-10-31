Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Спаллетти ответил на вопрос о работе в «Ювентусе» с татуировкой в виде эмблемы «Наполи»

Спаллетти ответил на вопрос о работе в «Ювентусе» с татуировкой в виде эмблемы «Наполи»

Сегодня, 16:08
2

Новому главному тренеру «Ювентуса» Лучано Спаллетти задали провокационный вопрос на пресс-конференции.

66-летнему специалисту припомнили татуировку на руке в виде эмблемы «Наполи» – принципиального соперника туринского клуба.

«Я оставлял что-то особенное в каждом городе. То же самое касается Неаполя. Там я чувствовал нечто высшее, осознавая красоту футбола и то, чего мы добились, взяв фантастическое скудетто. У меня особая связь с этими людьми, и это не изменится.

Сегодня я сдавал кровь, и сделал это на другой руке, потому что не хотел, чтобы трогали татуировку. Неаполь навсегда останется в моем сердце, независимо от моих профессиональных решений.

Я был свободен и мог получить новый опыт. Те, кто использует эту ситуацию для нападок на меня, вырывают ее из контекста, но их намерения можно понять», – заявил Спаллетти.

Еще по теме:
Спаллетти установил рекорд «Ювентуса» сразу после назначения 2
Спаллетти отказал двум клубам ради «Ювентуса» 2
Чемпион России возглавил «Ювентус» 4
Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Наполи Спаллетти Лучано
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DMитрий
1761918524
Вот эти все, выкусите - показывает Лучано, чуть не доведя правую руку из-за вежливости. Самое главное под футболкой в области сердца, это было давно в Питере.
Ответить
Галина Бронемясова
1761918770
данни играл с татуировкой динамо - и всем было пофиг. кроме хряков, конечно же.
Ответить
Главные новости
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН»
22:14
Черчесов сказал, готов ли он возглавить «Спартак»
21:45
3
РПЛ. ЦСКА одержал победу над «Пари НН»
20:58
23
Агент Батракова назвал условия продажи игрока «Локомотивом»
20:42
3
ФотоИгроки «Спартака» проехали на метро в годовщину знаменитого матча с «Интером»
19:50
7
Мешков закончил судейскую карьеру после дерби ЦСКА – «Спартак»
19:30
13
ВидеоЦСКА заменил игрока перед стартовым свистком матча с «Пари НН»
19:19
1
Мостовой шокирован летним новичком «Спартака»
19:07
6
Месси хочет лишить должности президента «Барселоны»
18:55
1
Личку уволили из турецкого клуба через 4 месяца после назначения
18:33
2
Все новости
Все новости
Спаллетти ответил на вопрос о работе в «Ювентусе» с татуировкой в виде эмблемы «Наполи»
16:08
2
Фото40-летний Модрич получил первую индивидуальную награду в Серии А
15:30
3
Спаллетти установил рекорд «Ювентуса» сразу после назначения
14:51
2
Де Брюйне рискует пропустить ЧМ-2026
01:17
Спаллетти отказал двум клубам ради «Ювентуса»
00:07
3
ФотоЧемпион России возглавил «Ювентус»
Вчера, 20:32
4
Серия А. «Ювентус» победил в 1-м матче после увольнения Тудора (3:1)
29 октября
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), «Наполи» победил «Лечче» (1:0) и вышел в лидеры
29 октября
В Италии сообщили, кто возглавит «Ювентус»
28 октября
2
Реакция Спаллетти на интерес «Ювентуса»
28 октября
Вратарь «Интера» Мартинес насмерть сбил человека на инвалидной коляске
28 октября
Буффон дал совет «Ювентусу» по выбору нового тренера
28 октября
«Ювентус» выбирает между двумя экс-тренерами «Зенита»
27 октября
2
Де Брюйне больше не сыграет в 2025 году
27 октября
1
«Ювентус» объявил об увольнении главного тренера
27 октября
7
В «Ювентусе» приняли решение по главному тренеру
27 октября
38-летний Варди впервые забил в Серии А
25 октября
Серия А. «Наполи» Конте переиграл «Интер» (3:1) и возглавил таблицу, Де Брюйне забил
25 октября
Серия А. Лидирующий «Милан» едва не проиграл «Пизе» из зоны вылета
24 октября
1
Чемпион Европы-2020 сломал ногу
24 октября
2
Интерес к Сафонову появился в еще одной топ-лиге
24 октября
5
Болельщики «Фиорентины» пожелали, чтобы клуб возглавил российский тренер
24 октября
4
Итальянского тренера госпитализировали с пневмонией: подробности
21 октября
«Ювентус» рассматривает трех тренеров на замену Тудору
20 октября
1
Серия А. Дубль Леау принес «Милану» волевую победу над «Фиорентиной» (2:1) и выход в лидеры
19 октября
1
Серия А. «Комо» Фабрегаса победил «Ювентус» (2:0)
19 октября
1
Серия А. «Интер» победил «Рому» в Риме (1:0) и вышел в лидеры
18 октября
4
У Лукаку вымогали деньги за тело покойного отца
15 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 