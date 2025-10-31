Спаллетти ответил на вопрос о работе в «Ювентусе» с татуировкой в виде эмблемы «Наполи»

Новому главному тренеру «Ювентуса» Лучано Спаллетти задали провокационный вопрос на пресс-конференции.

66-летнему специалисту припомнили татуировку на руке в виде эмблемы «Наполи» – принципиального соперника туринского клуба.

«Я оставлял что-то особенное в каждом городе. То же самое касается Неаполя. Там я чувствовал нечто высшее, осознавая красоту футбола и то, чего мы добились, взяв фантастическое скудетто. У меня особая связь с этими людьми, и это не изменится.

Сегодня я сдавал кровь, и сделал это на другой руке, потому что не хотел, чтобы трогали татуировку. Неаполь навсегда останется в моем сердце, независимо от моих профессиональных решений.

Я был свободен и мог получить новый опыт. Те, кто использует эту ситуацию для нападок на меня, вырывают ее из контекста, но их намерения можно понять», – заявил Спаллетти.