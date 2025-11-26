Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Главный тренер «Ювентуса» Спаллетти лестно высказался о России

Главный тренер «Ювентуса» Спаллетти лестно высказался о России

Сегодня, 12:40
1

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти вспомнил о России.

На пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Буде-Глимт» итальянского специалиста спросили, не боится ли он норвежского холода.

«Я пять лет провел в России. Все тренеры едут в Россию и через три месяца уезжают. А я жил там, и у меня там даже родилась дочь, потому что мне нравилась Россия – и мне нравилась моя жена, которая мне нравится до сих пор, как и Россия», – сказал Спаллетти.

  • Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год.
  • Он дважды выиграл РПЛ с петербургским клубом.

Еще по теме:
Серия А. «Ювентус» в дебютном матче Спаллетти победил команду Варди (2:1), Джейми забил
Гасилин заявил, что Спаллетти может позвать Батракова в «Ювентус»
Стало известно, почему «Ювентус» выбрал Спаллетти на пост главного тренера
Источник: Corriere dello Sport
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Ювентус Буде-Глимт Спаллетти Лучано
Комментарии (1)
