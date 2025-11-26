Главный тренер «Ювентуса» Спаллетти лестно высказался о России

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти вспомнил о России.

На пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Буде-Глимт» итальянского специалиста спросили, не боится ли он норвежского холода.

«Я пять лет провел в России. Все тренеры едут в Россию и через три месяца уезжают. А я жил там, и у меня там даже родилась дочь, потому что мне нравилась Россия – и мне нравилась моя жена, которая мне нравится до сих пор, как и Россия», – сказал Спаллетти.