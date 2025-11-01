Гасилин заявил, что Спаллетти может позвать Батракова в «Ювентус»

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин объяснил, как назначение Лучано Спаллетти главным тренером «Ювентуса» может повлиять на будущее хавбека «Локо» Алексея Батракова.

– Недавно Кьеллини, работающий в «Ювентусе», заявил, что знает о Батракове. Также был инсайд о том, что Алексей входит в список интересов этой команды. Может ли Спаллетти, знающий российский футбол, пригласить Батракова в клуб?

– Сто процентов! Я думаю, они обратят на него внимание. Алексей не только у «Ювентуса» в лонг-листе. Я даже думаю, что у «Реала» и «Барселоны» он тоже есть в лонг-листе. Он один из лучших игроков мира в своeм возрасте с феноменальной статистикой, качествами, так что я допускаю, что многие клубы Европы следят за Алексеем.

А то, что он в лонг-листах топовых клубов – это сто процентов. Я допускаю, что в «Ювентусе» он находится даже в шорт-листе на свою позицию. Вторым или третьим номером. Такое возможно.