Стало известно, почему «Ювентус» выбрал Спаллетти на пост главного тренера

Новый главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти всегда был первым претендентом на эту должность, но не единственным кандидатом.

Решение клуба расстаться с прежним тренером Игором Тудором назревало уже давно, еще до поражения от «Комо» (0:2) в 7-м туре Серии A. К тому же у хорвата не сложилось хороших отношений с генменеджером «бьянконери» Дамьеном Коммоли.

Тудор был уволен после поражения от «Лацио» (0:1) в 8-м туре, которое стало для команды 3-м подряд с учетом неудачи в игре с «Реалом» (0:1) в Лиге чемпионов.

Серьезным кандидатом на роль главного тренера, помимо Спаллетти, был Раффаэле Палладино, работавший ранее в «Монце» и «Фиорентине».

В понедельник состоялась ключевая встреча руководства «Ювентуса» со Спаллетти. Тренер продемонстрировал большой энтузиазм, показав руководству «Ювентуса» желание реабилитироваться за неудачу в сборной Италии.

Во вторник руководство клуба провело встречу и с Палладино. Она прошла весьма продуктивно. Бывший тренер «фиалок» заявил о своей полной готовности возглавить команду.

Также директор департамента футбольной стратегии «Ювентус» Джорджо Кьеллини связался по телефону с Роберто Манчини. Однако их диалог не привел к продолжению переговоров с тренером

Решающими при выборе в пользу Спаллетти стали переговоры с ним во вторник вечером и среду утром. Бывший главный тренер «Зенита» согласился заключить краткосрочный контракт до следующего лета с опцией продления до 2027 года. Это решение в клубе сочли «возможно, самым надежным».