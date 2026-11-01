Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Лига Европы 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Чемпионат Европы 2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Товарищеские матчи 2021 Италия. Серия А 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Объединенный Суперкубок 2014 Товарищеские матчи 2014 Matchworld Cup 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Суперкубок России 2013 Товарищеские матчи 2013 Турнир четырех 2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Суперкубок России 2012 Товарищеские матчи 2012 Кубок Дубая 2011 Кубок Содружества 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Суперкубок России 2011 Товарищеские матчи 2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Товарищеские матчи 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Россия. Кубок 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Италии 2008 Италия. Серия А 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2005 Чемпионат России 1998 Чемпионат России 1996