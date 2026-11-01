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Ювентус
Лучано Спаллетти
Статистика
Лучано Спаллетти - статистика
Ювентус
Италия
7 марта 1959 (67)
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Лига Европы, 2 тур
Сельта
1 : 2
15.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 1
11.10.2026
Ювентус
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
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Италия. Серия А 2022/2023
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Италия. Серия А 2017/2018
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Лига чемпионов 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Объединенный Суперкубок 2014
Товарищеские матчи 2014
Matchworld Cup 2013
Лига чемпионов 2013/2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Суперкубок России 2013
Товарищеские матчи 2013
Турнир четырех 2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Суперкубок России 2012
Товарищеские матчи 2012
Кубок Дубая 2011
Кубок Содружества 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Суперкубок России 2011
Товарищеские матчи 2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Товарищеские матчи 2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Италии 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2005
Чемпионат России 1998
Чемпионат России 1996
Команда
И
В
П
Н
Ювентус
10
5
3
2
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 1
11.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
2 : 0
20.09.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
3 : 2
13.09.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
06.09.2026
Милан
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
2 : 0
29.08.2026
Парма
Италия. Серия А, 1 тур
Фрозиноне
0 : 1
23.08.2026
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