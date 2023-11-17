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Лучано Спаллетти
Материалы
Лучано Спаллетти - материалы
Ювентус
Италия
7 марта 1959 (67)
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В итальянском футболе закончился давний конфликт – в нем участвовал бывший тренер «Зенита»
Тотти и Спаллетти обнялись на встрече.
17.11.2023 15:30
3
Очень много интересной статистики – за всю историю РПЛ
Самые успешные тренеры, лучшие дебютанты, пенальтисты, рекордсмены по карточкам.
05.08.2020 12:09
12
Помните Ансальди? Ему сейчас 33 года, и он проводит лучший сезон в карьере
А еще забивает только левой ногой, а угловые подает – правой.
24.12.2019 23:04
4
Лукаку отдал пенальти 17-летнему пацану. Тот забил и отпраздновал гол с мамой
Чудесный матч для Себастьяно Эспозито.
22.12.2019 11:35
8
У «Милана» снова все плохо. Игра хромает, руководство думает о новом тренере
Но даже в этой ситуации главная цель боссов – прибыль.
08.10.2019 12:40
4
Жоау Мариу уже три года играет слабо. Аренда в «Локомотив – тоже спорное решение
Все надежды, как всегда, на Юрия Палыча.
27.08.2019 15:36
7
Денисов – лучший российский опорник и настоящий боец. В нашем футболе таких единицы
А теперь ещe меньше.
30.05.2019 16:04
36
Дюков стал президентом РФС. Что о нем известно?
Он выучил итальянский из-за Спаллетти и выступал против лимита.
22.02.2019 12:40
41
Это будущая звезда «Интера»: не ходит на тусовки, вдохновляется Батистутой, любит баскетбол
А еще его отец наезжает на Спаллетти.
10.02.2019 12:37
Егоров говорит, что «Интер» должен продать Икарди. Нет, он не сошел с ума
Сейчас все объяснит.
14.01.2019 11:43
10
Джеко сидит на диете и читает про тактику. Это секрет его крутой формы
Ради голов он отказался от сладкого и алкоголя.
24.10.2018 14:50
4
Новый «Интер» очень хорош. Не смотрите на результат
Их должен бояться даже «Ювентус».
20.08.2018 07:10
14
Слуцкий стал главным тренером «Халла». Бердыев вернулся в «Рубин». Дайджест событий дня
Кучук возглавил «Ростов», а Спаллетти – «Интер». Ибрагимович стал свободным агентом. Россия не уступила Чили. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
09.06.2017 22:15
8
Россия определилась с заявкой на Кубок конфедераций, Германия – тоже. Дайджест событий дня
«Реал» переманивает Де Хеа. Думбия снова будет работать со Слуцким. Жардим продлил контракт с «Монако». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
07.06.2017 20:00
24
Спаллетти возглавит «Интер». Промес снялся в клипе про «Спартак». Дайджест событий дня
Глушаков рассказал, сколько времени будет играть за «Спартак». ЦСКА объявил об уходе трех игроков. Спаллетти будет тренировать «Интер». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
23.05.2017 20:00
6
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3
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
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