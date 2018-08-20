Новый «Интер» очень хорош. Не смотрите на результат

В 2010 году «Интер» сделал требл. После – от величия клуба остались только название и фанатская преданность. Слабость руководства привела к потере статуса и унылым результатам. В прошлом сезоне все поменялось: в Милане взялись за голову и впервые за много лет сделали не стыдно.

Индонезиец хоронит, китайцы откапывают

Последние годы «Интер» поедал себя изнутри. С 2013 года миланский клуб перешел во владение Эрика Тохира и стал бизнес-игрушкой в руках индонезийца. Первый иностранец на посту президента «Интера» облажался.

Офис Тохира завешан черно-синими футболками – от Бергоми и Дзанетти до героев последних лет. Но к клубу предприниматель тянулся больше за деньгами, а не за футболом. «Бизнес есть бизнес. Когда я купил клуб у Моратти, я никогда никому не лгал. Я никогда не обещал чемпионство. Однажды мне пришлось защищаться.

Когда я приехал, то поставил пять целей. Первая – создание инфраструктуры. Вторая – перестановка в управлении. Третья – построение сильной команды, дальше – покупка звезд. К сожалению, не все удалось». Если точнее – почти ничего.

При Тохире «Интер»:

а) Стал середняком, выпал из топа и ни разу не попал в Лигу чемпионов;

б) Совершал глупые трансферы без привоза реальных звезд. Исхак Бельфодиль, Эсекьель Скелотто и другие – их приобретения подавались как перспективные, но на самом деле являлись пустыми тратами денег;

в) Не увеличивал доходов и растил долги. С 2013 по 2016 года прибыль клуба варьировалась от 165 до 180 миллионов евро.

Осенью 2016 года Тохир окончательно наигрался в футбольного менеджера и продал контрольный пакет акций (около 70%) китайской компании Suning Commerce Group. Во владении индонезийца по-прежнему остаются примерно 30% акций, но китайцы готовы выкупить и их. Цена вопроса – 150-200 миллионов евро.

Бизнесмен не против: «Я каждый месяц летал в Милан, но последний раз был там в апреле. Поэтому решил уйти. У меня нет времени разговаривать с тренерами, как раньше». С подготовкой Индонезии к проведению Азиатских игр-2018 Тохир совсем забыл об «Интере» и покинул пост президента.

С приходом китайских владельцев «Интер»:

а) Кратно увеличил доходы: 262 миллиона евро в 2017 году, 179 – в 2016;

б) Продал сезонных абонементов на 20% больше, чем в прошлом сезоне. Теперь на стадионе «Джузеппе Меацца» гарантировано соберутся 37,5 тысяч зрителей. Таких показателей не было с чемпионских времен Моуринью;

в) Силами вице-президента Хавьера Дзанетти развивает бренд «Интера» по всему миру. Школы миланцев уже функционируют в Бразилии, Китае, Ливане, Индонезии, Саудовской Аравии и других странах. 15 тысяч молодых футболистов, 300 местных тренеров и 30 итальянских специалистов – цифры внушающие. В марте академия «Интера» открылась даже в Белоруссии;

г) Попал в Лигу чемпионов. Гимн главного еврокубка не играл на «Джузеппе Меацца» уже семь лет.

У «Интера» появилось умное руководство, которое непосредственно рулит клубом (китайцы сидят в Милане), финансово его раскручивает и возвращает лицо. Вместе с ним здесь есть нужный тренер и мощный состав.

Спаллетти решает

«Интер – интересный клуб. Это как красивая женщина – наивная и неорганизованная. Для того чтобы чего-то добиться, ей нужен сильный мужчина», – жарит метафорами бывший генеральный директор «Интера» Марко Фассоне. Таковым стал Лучано Спаллетти.

Экс-коуч «Зенита» провел в «Интере» всего сезон, но разрулил ситуацию так, что клуб вернулся в Лигу чемпионов. В матчах с грандами миланцы постоянно месили ничьи (из важных результатов – победы над «Ромой» и «Миланом»), но в первой части сезона даже лидировали. Массовое давление, собственная нерасторопность или слабая скамейка откинули клуб на четвертое место.

«Мы влезли на этот велосипед и теперь должны крутить педали еще быстрее», – рассуждает о шансах на чемпионство Спаллетти. Кто будет разгонять?

Нет Модрича, но есть Наингголан

Летом «Интер» сохранил состав и не потерял лидеров. Милана Шкриньяра и Мауро Икарди звали в «Реала», вице-чемпиона мира Ивана Перишича ждали в «Манчестер Юнайтед», но парни остались в Италии. К ним добавилась пачка сильных игроков, которая увеличила глубину состава и добавила вариативности на каждую позицию.

Раджа Наингголан. Бельгиец почувствовал себя в «Роме» ненужным и отправился к тренеру, с которым добился прогресса в игре. Зимой ему прилетел штраф за прямой эфир в инстаграме с кальяном и алкоголем, а летом он завершил карьеру в сборной из-за конфликта с главным тренером.

Спаллетти умеет работать с проблемными игроками. Четыре гола и восемь результативных передач в прошлом сезоне – итальянцу повезло с центром поля.

Лаутаро Мартинес. Старые связи с Диего Милито помогли привезти в Милан из «Расинга» еще одного аргентинца. Мартинесу всего 20 лет, но он уже сейчас может влезть в основу. В паре с Икарди, под Икарди, вместо Икарди – парень способен приспособиться к любой ситуации.

Он взял 10-й номер и на предсезонке забивает «Атлетико» боковыми ножницами под перекладину. Итальянцы в восторге.

Стефан Де Врей и Квадво Асамоа. Оба пришли свободными агентами. Оба – усилили оборону. За шесть чемпионств с «Ювентусом» Асамоа раскрылся по-разному: скиллы позволяют ему играть не только на левом фланге защиты, но и в опорной зоне.

Де Вреем интересовались «МЮ», «Челси», «Ливерпуль» и даже «Зенит». Но голландец договорился с «Интером» еще с зимы и добавит цемента в центр обороны, где уже есть связка Миранда – Шкриньяр.

Кейта Бальде, Маттео Политано и Шиме Врсалько. Все трое – арендованы. Первые двое (13 и 15 результативных очков в прошлом сезоне за «Монако» и «Сассуоло» соответственно) добавят скорости и креатива атаке на бровках, третий в статусе вице-чемпиона мира забьет за собой правый фланг защиты.

«У меня появилась более сильная команда, чем в прошлом году. И не только из-за прихода новых игроков. У тех, кто был, теперь больше знаний о нашей игре и ее исполнении», – резюмирует Спаллетти.

Итальянец может быть доволен. «Интер» провел максимально грамотную трансферную кампанию:

а) После закупок вышел в ноль. УЕФА и финансовый фэйр-плей не дают миланцам разбомбить трансферный рынок, хотя все лето в команду звали Луку Модрича;

б) Теперь у клуба есть почти два состава. На каждой позиции может действовать по несколько человек;

в) Все новички, кроме Мартинеса, уже играли в Серии А. Наингголан – в «Роме», Асамоа – в «Ювентусе», Де Врей и Бальде – в «Лацио», Политано и Врсалько – «Сассуоло».

Первую игру сезона «Интер» неожиданно проиграл, но дальше эти парни зажгут. Им осталось только сыграться и найти себя.

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