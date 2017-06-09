Слуцкий стал главным тренером «Халла». Бердыев вернулся в «Рубин». Дайджест событий дня

«Халл» объявил о назначении Слуцкого

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий будет тренировать английский «Халл». 46-летний российский тренер будет представлен команде на следующей неделе. «Халл» в минувшем сезоне покинул АПЛ и будет выступать в Чемпионшипе. Слуцкий уже дал первое интервью в качестве нового тренера английской команды.

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Бердыев – главный тренер «Рубина»

Сегодня Курбан Бердыев официально возглавил «Рубин». «Во-первых, мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. «Рубин» и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать», – сказал после подписания бумаг Бердыев. Неделю назад клуб покинул Хави Грасия, под руководством которого «Рубин» занял девятое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Кубка страны.

«Ростов» восполнил потерю трех игроков за один день…

Сегодня «Ростов» расстался с вратарями Сосланом Джанаевым и Никитой Медведевым, а также защитником Сесаром Навасом. При этом клуб подписал контракты с двумя новыми голкиперами – Сергеем Песьяковым и Ильей Абаевым, а также объявил о переходе экс-защитника «Спартака» Сергея Паршивлюка.

… и тоже определился с тренером

Новым главным тренером «Ростова» стал белорусский специалист Леонид Кучук, контракт с которым подписан по схеме «1+1». Кроме того, работу в клубе продолжит тренер Дмитрий Кириченко.

Помимо этого в тренерский штаб Кучука вошли Виталий Милютин (тренер по физподготовке), Иван Федык (тренер по тактике), Евгений Иванов (тренер по работе с вратарями), Сергей Клещенко (тренер).

Объявил о новом тренере и «Интер»

«Интеристы» решили не отставать от русских и тоже представили публике своего нового тренера. Им стал бывший наставник «Ромы» Лучано Спаллетти. Теперь он возглавил «Интер», подписав с ним двухлетний контракт. Первая тренировка под руководством нового тренера назначена на 3 июля.

Измайлов продолжит карьеру в «Арарате»

Экс-футболист сборной России Марат Измайлов пополнил состав московского «Арарата». Клуб сыграет в следующем сезоне в первенстве ПФЛ. Измайлов стал очередным известным футболистом в «Арарате»: кроме него клуб объявил о подписании контрактов с Романом Павлюченко, Алексеем Ребко и Михаилом Поповым.

Ибрагимович остался без контракта

Официальный сайт английской Премьер-лиги раскрыл список футболистов, которые покинут клубы высшего дивизиона страны этим летом по окончании контракта. Единственным представителем «Манчестер Юнайтед» стал 35-летний нападающий Златан Ибрагимович. Напомним, в минувшем сезоне швед забил 28 голов и отдал 10 результативных передач в 36 встречах. В апреле форвард получил травму крестообразных связок и пропустил остаток сезона.

Россия сыграла вничью с Чили

Товарищеский матч между командами России и Чили завершился вничью 1:1. В начале второго тайма счет открыл защитник «Кальяри» Маурисио Исла, однако ответный гол через 11 минут удалось забить футболисту ЦСКА Виктору Васину. Этот матч стал вторым в июне для сборной России – первый она провела 5 июня против Венгрии и победила 3:0.

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