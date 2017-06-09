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  • Слуцкий стал главным тренером «Халла». Бердыев вернулся в «Рубин». Дайджест событий дня

Слуцкий стал главным тренером «Халла». Бердыев вернулся в «Рубин». Дайджест событий дня

«Халл» объявил о назначении Слуцкого

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий будет тренировать английский «Халл». 46-летний российский тренер будет представлен команде на следующей неделе. «Халл» в минувшем сезоне покинул АПЛ и будет выступать в Чемпионшипе. Слуцкий уже дал первое интервью в качестве нового тренера английской команды.

«С такой фамилией он в Великобритании долго не протянет». Как мир реагирует на назначение Слуцкого в «Халл»

Бердыев – главный тренер «Рубина»

Сегодня Курбан Бердыев официально возглавил «Рубин». «Во-первых, мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. «Рубин» и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать», – сказал после подписания бумаг Бердыев. Неделю назад клуб покинул Хави Грасия, под руководством которого «Рубин» занял девятое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Кубка страны.

«Ростов» восполнил потерю трех игроков за один день…

Сегодня «Ростов» расстался с вратарями Сосланом Джанаевым и Никитой Медведевым, а также защитником Сесаром Навасом. При этом клуб подписал контракты с двумя новыми голкиперами – Сергеем Песьяковым и Ильей Абаевым, а также объявил о переходе экс-защитника «Спартака» Сергея Паршивлюка.

… и тоже определился с тренером

Новым главным тренером «Ростова» стал белорусский специалист Леонид Кучук, контракт с которым подписан по схеме «1+1». Кроме того, работу в клубе продолжит тренер Дмитрий Кириченко.

Помимо этого в тренерский штаб Кучука вошли Виталий Милютин (тренер по физподготовке), Иван Федык (тренер по тактике), Евгений Иванов (тренер по работе с вратарями), Сергей Клещенко (тренер).

Объявил о новом тренере и «Интер»

«Интеристы» решили не отставать от русских и тоже представили публике своего нового тренера. Им стал бывший наставник «Ромы» Лучано Спаллетти. Теперь он возглавил «Интер», подписав с ним двухлетний контракт. Первая тренировка под руководством нового тренера назначена на 3 июля.

Измайлов продолжит карьеру в «Арарате»

Экс-футболист сборной России Марат Измайлов пополнил состав московского «Арарата». Клуб сыграет в следующем сезоне в первенстве ПФЛ. Измайлов стал очередным известным футболистом в «Арарате»: кроме него клуб объявил о подписании контрактов с Романом Павлюченко, Алексеем Ребко и Михаилом Поповым.

Ибрагимович остался без контракта

Официальный сайт английской Премьер-лиги раскрыл список футболистов, которые покинут клубы высшего дивизиона страны этим летом по окончании контракта. Единственным представителем «Манчестер Юнайтед» стал 35-летний нападающий Златан Ибрагимович. Напомним, в минувшем сезоне швед забил 28 голов и отдал 10 результативных передач в 36 встречах. В апреле форвард получил травму крестообразных связок и пропустил остаток сезона.

Россия сыграла вничью с Чили

Товарищеский матч между командами России и Чили завершился вничью 1:1. В начале второго тайма счет открыл защитник «Кальяри» Маурисио Исла, однако ответный гол через 11 минут удалось забить футболисту ЦСКА Виктору Васину. Этот матч стал вторым в июне для сборной России – первый она провела 5 июня против Венгрии и победила 3:0.

Главные выводы по матчу Россия – Чили

За что надо любить Алексиса Санчеса

Халл Сити Рубин Ростов Интер Арарат-Армения Манчестер Юнайтед Россия Чили Измайлов Марат Песьяков Сергей Ибрагимович Златан Паршивлюк Сергей Джанаев Сослан Абаев Илья Навас Сесар Медведев Никита Бердыев Курбан Слуцкий Леонид Спаллетти Лучано Кучук Леонид
Комментарии (8)
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Как все!
1497038991
Думал чилийцы победят...
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TAGANROG 161
1497049622
Лёне губатому удачи в Англии!!!
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mihail1980
1497074456
только бердыев может вытащить рубин
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rerih
1497079225
Хоть и говорят, что в одну реку не вступают дважды, но удачи Бекиичу...душа-тренер!!!
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rerih
1497079334
Спаллети должен поднять в таблице неррадзури!!! Эт с нашими командами не вариант...наши не сдаются))))))!!!
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rerih
1497079406
Цыганин как проститутка из команды в команду скачет...теперь и МЮ он стал не нужен...
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айор балдёжник
1497085756
ненадолго
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