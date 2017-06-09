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  • Слуцкий: «Не могу дождаться, когда начну работать с «Халлом»

Слуцкий: «Не могу дождаться, когда начну работать с «Халлом»

9 июня 2017, 13:20
18

Российский специалист Леонид Слуцкий, назначенный главным тренером английского «Халла», поделился эмоциями от нового места работы. Слуцкий приступит к своим обязанностям на следующей неделе.

«Я очень счастлив, что стал главным тренером «Халла», и я очень надеюсь, что мы вернемся в Премьер-лигу. Я знаю, что это очень популярный клуб с преданными болельщиками. У меня самые приятные ощущения от Англии, и я не могу дождаться, когда приступлю к работе с командой на следующей неделе», – сказал Слуцкий.

Ранее 46-летний россиянин возглавлял «Крылья Советов», ЦСКА и сборную России.

Источник: ФК «Халл Сити»
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (18)
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vladimir-7
1497003756
Леонид Викторович, успехов Вам в Англии!
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макс438
1497003937
Должен отстоять честь нации, при успехе Челси не за горами
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bset
1497003942
Надеюсь, в следующем сезоне можно будет без проблем смотреть матчи Чемпионшипа
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1497004137
Я теперь буду очень часто чемпионшип смотреть)))
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shinnik
1497004636
На Темзу,на рыбалку.. и всё будет..харашо.. Да,ладно,удачи..чё тут лаять..))
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mihail200606
1497005610
удачи...
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Павел Буре
1497008419
Будем наблюдать и болеть за Халл! Главное чтобы Халл не превратился в Кал под предводительством Слуцкого!!!
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Nickey76
1497012710
елки зеленые
Слуцкий уже начал говорить как все назначающиеся иностранные тренеры
теги : госдеп,ми6,продал родину,теория заговора
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dok66
1497016521
Удачи !
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Dazdraper
1497041584
Хоть бы крутой сезон вышел)
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