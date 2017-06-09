Слуцкий: «Не могу дождаться, когда начну работать с «Халлом»

Российский специалист Леонид Слуцкий, назначенный главным тренером английского «Халла», поделился эмоциями от нового места работы. Слуцкий приступит к своим обязанностям на следующей неделе.

«Я очень счастлив, что стал главным тренером «Халла», и я очень надеюсь, что мы вернемся в Премьер-лигу. Я знаю, что это очень популярный клуб с преданными болельщиками. У меня самые приятные ощущения от Англии, и я не могу дождаться, когда приступлю к работе с командой на следующей неделе», – сказал Слуцкий.

Ранее 46-летний россиянин возглавлял «Крылья Советов», ЦСКА и сборную России.