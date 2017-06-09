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    Слуцкий: «Не могу дождаться, когда начну работать с «Халлом»

    Российский специалист Леонид Слуцкий, назначенный главным тренером английского «Халла», поделился эмоциями от нового места работы. Слуцкий приступит к своим обязанностям на следующей неделе.

    «Я очень счастлив, что стал главным тренером «Халла», и я очень надеюсь, что мы вернемся в Премьер-лигу. Я знаю, что это очень популярный клуб с преданными болельщиками. У меня самые приятные ощущения от Англии, и я не могу дождаться, когда приступлю к работе с командой на следующей неделе», – сказал Слуцкий.

    Ранее 46-летний россиянин возглавлял «Крылья Советов», ЦСКА и сборную России.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    09.06.2017 13:20
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 9 июня 2017, 23:53

      Хоть бы крутой сезон вышел)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 16:55

      Удачи !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 9 июня 2017, 16:22

      Следующим ждем в Англии Валеру Карпина)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      Nickey76 9 июня 2017, 15:51

      елки зеленые

      Слуцкий уже начал говорить как все назначающиеся иностранные тренеры

      теги : госдеп,ми6,продал родину,теория заговора

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +111

      lisal 9 июня 2017, 15:32

      Удачи тебе Леня!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 9 июня 2017, 14:40

      Будем наблюдать и болеть за Халл! Главное чтобы Халл не превратился в Кал под предводительством Слуцкого!!!

      1
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      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 9 июня 2017, 14:24

      Надеюсь тактически он переиграет другие клубы... Вот и посмотрим на Топ тренера Россиии в Англии....Первопроходец можно сказать... Если получится то и на других наших тренеров будут обращать внимание...

      0
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 9 июня 2017, 14:11

      Слуцкий он из ряда Тотти, Тихонова, Бердыева и др. подобных, их нельзя не уважать.

      Только удачи!

      Теперь буду болеть и за Халл :-)

      Какие правила выхода в ПЛ из ЧШ?

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 9 июня 2017, 14:03

      В добрый путь!!

      0
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      Рейтинг: +240

      gambler35 9 июня 2017, 13:55

      Успехов!

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