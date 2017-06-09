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    Главные выводы по матчу Россия – Чили


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    Голосов: 8
    09.06.2017 22:50
    Наши не сыграли сухой матч против команды Санчеса и Видаля, но сумели уйти от поражения. Отмечаем главное.

    Схема понятна, выбор игроков – сомнителен

    Станислав Черчесов не отрекается от схемы в пять защитников. По сравнению с матчем против Венгрии предсказуемо поменялись края – Комбаров вместо Жиркова, Смольников вместо Самедова. Джикию неожиданно сменил Шишкин. Притом, Самедов на поле остался, но в какой роли – по матчу было не очень ясно, помогать Смолову в атаке, подобно Бухарову, он, конечно, не мог бы. Ну а вместо Зобнина появился Миранчук.

    Васин забивает грандам – тенденция

    Бельгийцев огорчил в самом начале матча (3:3), сегодня же сравнял счет после подачи с углового. Васин – угроза для чужих ворот на стандартах, мы в этом уже убедились. Соперники топовые, так что берегись, Португалия. Но оценивать действия игрока будут все-таки по выступлениям в защите.

    Подачи в нашу штрафную – сущий ад

    Видаль со своим ростом в 181 см в одном только первом тайме четырежды выигрывал борьбу в штрафной сборной России безо всякого сопротивления. Кудряшов катился ему в ноги, Шишкин пытался ставить спину, а Видаль все бил, и в итоге забил, но судья усмотрел какой-то загадочный фол в нападении. Страшен даже не сам факт, что мы проигрываем воздух, а то, что совершенно не успеваем играть на опережение. Вполне объяснимо – не привыкли в нашем чемпионате реагировать молниеносно.

    Пока бежим – все хорошо, без движения мы – аутсайдеры

    Действительно, сборная России в первые 20 минут первого тайма действовала очень даже симпатично – быстро, резко, изобретательно, три неплохих удара из-за пределов штрафной были нанесены Глушаковым, Комбаровым и Смоловым именно в это время. Если классные сборные умеют управлять темпом в течение тайма, то у нашей команды пока с этим проблемы. Атакующий порыв угас, инициатива спокойно перешла к чилийцам, а у россиян перестало проходить по два-три точных паса подряд.

    После перерыва примерно та же история, хорошо хоть сумели счет сравнять. И снова к вопросу о темпе топ-чемпионатов, потому что игроки сборной Чили и не думали предоставлять время Головину, чтобы поразмыслить с мячом в ногах, а Миранчуку, чтобы развернуться с ним у чужой штрафной.

    Летом не проигрываем

    Три поражения в семи матчах – такой грустной была статистика сборной России под руководством Черчесова до нынешнего лета. Теперь поприятнее – три победы, три ничьи и три поражения. Наши сумели обыграть более слабую команду Венгрии и весьма достойно отыграли против Чили. Это и близко не сборная образца 2008-2012 годов, но едва ли она самая слабая в нашей истории. По крайней мере, ругать ее сегодня точно не за что. Пока есть силы – биться она будет. Не это ли главное на данном этапе для обычного болельщика?

    Лучшие фото с матча Россия – Чили

    За что надо любить Алексиса Санчеса

    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 11 июня 2017, 15:10

      Играли для такого состава неплохо. Судья-хороший пацан.Головин-молодец,но бить по воротам пора начать учиться.

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 11 июня 2017, 12:31

      вывод один-это не футбол и не команда.

      1
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 10 июня 2017, 20:35

      Толку не было и не будет. Надо приглашать профессионального тренера, а таким на сегодняшний день является Бердыев. Слуцкие, Черчесовы хорошие парни, но они не те специалисты, которые могут добиться результатов со сборной. Нет у них таланта и призвания быть тренерами.

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 10 июня 2017, 11:39

      Хорош что не проиграли! Был бы ужасный разнос! - повезло! Видно было, что для команды Чили - игра была не принципиальная! В любом случае успеха нашей сборной!

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 10 июня 2017, 09:11

      Я бы сказал подачи от Босежура, наигранная комбинация, которая раз за разом проходила на Видаля.

      1
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      Рейтинг: +24

      KG_Osh 10 июня 2017, 08:58

      Есть прогресс, можно надеется на успех. Ждем только побед. А Смолову пора опытом набраться за рубежом например в Английский или Испанский топ командах но и можно средних команд.

      0
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      Рейтинг: +66

      Viruss28 > KG_Osh 10 июня 2017, 10:01

      да смолов научился забивать в россии, пускай теперь в европе научится!

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > KG_Osh 10 июня 2017, 16:05

      Дааа... Пообтесаться бы.... Рванул бы как Слуцкий с понижением в неизведанное....

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 июня 2017, 08:54

      Уползли, спасибо судье, что гол не засчитал в наши ворота.

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 10 июня 2017, 07:44

      вывод один -нам жопа с такой игрой

      3
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      Рейтинг: +677

      vodomut 10 июня 2017, 07:31

      ни игры нет ни команды

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 июня 2017, 06:39

      Скажем так-сборная сумела сыграть-как смогла.

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