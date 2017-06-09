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Главные выводы по матчу Россия – Чили

Схема понятна, выбор игроков – сомнителен

Станислав Черчесов не отрекается от схемы в пять защитников. По сравнению с матчем против Венгрии предсказуемо поменялись края – Комбаров вместо Жиркова, Смольников вместо Самедова. Джикию неожиданно сменил Шишкин. Притом, Самедов на поле остался, но в какой роли – по матчу было не очень ясно, помогать Смолову в атаке, подобно Бухарову, он, конечно, не мог бы. Ну а вместо Зобнина появился Миранчук.

Васин забивает грандам – тенденция

Бельгийцев огорчил в самом начале матча (3:3), сегодня же сравнял счет после подачи с углового. Васин – угроза для чужих ворот на стандартах, мы в этом уже убедились. Соперники топовые, так что берегись, Португалия. Но оценивать действия игрока будут все-таки по выступлениям в защите.

Подачи в нашу штрафную – сущий ад

Видаль со своим ростом в 181 см в одном только первом тайме четырежды выигрывал борьбу в штрафной сборной России безо всякого сопротивления. Кудряшов катился ему в ноги, Шишкин пытался ставить спину, а Видаль все бил, и в итоге забил, но судья усмотрел какой-то загадочный фол в нападении. Страшен даже не сам факт, что мы проигрываем воздух, а то, что совершенно не успеваем играть на опережение. Вполне объяснимо – не привыкли в нашем чемпионате реагировать молниеносно.

Пока бежим – все хорошо, без движения мы – аутсайдеры

Действительно, сборная России в первые 20 минут первого тайма действовала очень даже симпатично – быстро, резко, изобретательно, три неплохих удара из-за пределов штрафной были нанесены Глушаковым, Комбаровым и Смоловым именно в это время. Если классные сборные умеют управлять темпом в течение тайма, то у нашей команды пока с этим проблемы. Атакующий порыв угас, инициатива спокойно перешла к чилийцам, а у россиян перестало проходить по два-три точных паса подряд.

После перерыва примерно та же история, хорошо хоть сумели счет сравнять. И снова к вопросу о темпе топ-чемпионатов, потому что игроки сборной Чили и не думали предоставлять время Головину, чтобы поразмыслить с мячом в ногах, а Миранчуку, чтобы развернуться с ним у чужой штрафной.

Летом не проигрываем

Три поражения в семи матчах – такой грустной была статистика сборной России под руководством Черчесова до нынешнего лета. Теперь поприятнее – три победы, три ничьи и три поражения. Наши сумели обыграть более слабую команду Венгрии и весьма достойно отыграли против Чили. Это и близко не сборная образца 2008-2012 годов, но едва ли она самая слабая в нашей истории. По крайней мере, ругать ее сегодня точно не за что. Пока есть силы – биться она будет. Не это ли главное на данном этапе для обычного болельщика?

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Товарищеские матчи Россия Чили Васин Виктор Черчесов Станислав
Комментарии (33)
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ufos73
1497031078
Головина на лавку!!!
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Sanechka Expert
1497031243
ЭТО НЕ ОТМЕНЯЕТ ТОГО ФАКТА, ЧТО РОНАЛДУ ЛОХ
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raritet
1497035694
Пора бы уже определиться с основой. Нет взаимопонимания игроков всех линий. Счет наверное никого не ввел в заблуждение.Чилийцы играли сегодня плохо, это и спасало нашу недосборную. Но других увы нет.
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Борз-95
1497042469
Неплохо сегодня выглядели!
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Tostao
1497043052
Ставить Шишкина центральным защитником - это конечно верх гениальности тренера.
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tank219
1497062049
Сыграли как могут, старание увидел и больше ничего. Похоже нам не светит при любом раскладе и при таком благосклонном судействе. Если бы игра что-то решала - чилийцы бы наших размазали.
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Диктор
1497065982
Скажем так-сборная сумела сыграть-как смогла.
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vodomut
1497069101
ни игры нет ни команды
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Александ1982
1497069858
вывод один -нам жопа с такой игрой
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vladimir-7
1497074058
Уползли, спасибо судье, что гол не засчитал в наши ворота.
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