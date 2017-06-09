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    «С такой фамилией он в Великобритании долго не протянет». Как мир реагирует на назначение Слуцкого в «Халл»


    3
    Голосов: 10
    09.06.2017 15:00
    В Англии все еще посмеиваются над фамилией Леонида Слуцкого, но в целом ждут успешной работы и находят еще один позитивный момент для «Халла». Реакция англичан – в материале «Бомбардира».

    Это не тот парень, что упал с дерева, пытаясь вытащить кота? Помню, читал. Вот же непруха.

    Alex Leonard‏ (твиттер «Халла»)

    За ним многие следили. Может быть, очень даже хорошее назначение. Все зависит от того, насколько быстро он адаптируется. Удачи!

    Dutchy100 (твиттер «Халла»)

    Будет уволен к Рождеству

    Conor McLister‏ (твиттер «Халла»)

    Выгонят месяцев через шесть…

    Mikailjunior‏ (твиттер «Халла»)

    Через три.

    Big Ste (твиттер «Халла»)

    Хороший ход. Есть ощущение, что он вытащит их обратно в АПЛ за один сезон.

    Dushyant Mudgal (твиттер «Халла»)

    С такой фамилией он в Великобритании долго не протянет.

    raikonen000‏ (твиттер «Халла»)

    Великолепно! Теперь нужно задать клубу верное направление и порвать Чемпионшип!

    Bridtiger (DailyMail, dailymail.co.uk)

    Сомнительно.

    callum giffen (DailyMail, dailymail.co.uk)

    Хороший тренер.

    Holt Tells Lies (DailyMail, dailymail.co.uk)

    Мне кажется, достойный выбор.

    Jenksshuffle (форум «Халла», hullcityindependent.net)

    В этом назначении есть еще кое-какие положительные стороны. Например, его близкая дружба с Абрамовичем. Тем более что он полгода гостил у него, изучал английский язык и особенности футбола. Так что, открывается возможность более тесного сотрудничества – например, можно будет арендовать игроков «Челси», да и в сам «Халл» будет осуществлено российское инвестирование. Очень интересные несколько недель нас ждут – каких же игроков мы сохраним, а каких еще получим.

    CANADATIGER (not606.com)

    Может, Абрамовичу поднадоел «Челси», и он хочет попробовать с другим клубом. Можно и понадеяться.

    Quill (not606.com)

    Очень даже классное назначение, особенно учитывая, каких клоунов нам пытались впарить через СМИ. Конечно, всегда есть элемент недоверия, когда приходит кто-то очень незнакомый, но, похоже, этот парень знает свое дело.

    King Curtis (not606.com)

    Честно говоря, мне не давала покоя мысль, что нашим тренером сделают Макларена, так что я очень даже рад Слуцкому. К тому же, у него отличные связи, и у нас могут появиться классные игроки. Теперь я очень жду следующего сезона.

    bobby ace (not606.com)

    Ну что ж. Хорошее назначение – оформили достаточно быстро, да и он счастлив поработать с материалом, с которым работать невозможно. Пока все хорошо.

    Happy Tiger (not606.com)

    Кто его знает, как пойдет. Но у нас теперь есть бывший тренер сборной и клуба, который играл в Лиге чемпионов.

    Wade Wilson (not606.com)

    Можно мне влезть с прогнозом? Слуцкий – вон. Не обращает внимания на болельщиков, отстойно ведет себя на интервью, ставит неверную тактику и скучный футбол.

    Dick Lexic (not606.com)

    Я тоже не очень рад. Его назначили, а он еще даже очков не набрал. Силва, вернись!

    Ullofaman (not606.com)

    Тимур Журавель уже предвкушает:

    Ну а Владимир Стогниенко все разгадал:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 июня 2017, 00:32

      Так важно судят о чем-то,як будто Ньюкасл!)

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 10 июня 2017, 22:11

      слуцкий как тренер НОль), ! а дальше будет видно!

      0
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      Рейтинг: +13

      partizan32 10 июня 2017, 15:21

      C приходом ЛВС , верю что команда станет веселой и находчивой .

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 10 июня 2017, 15:17

      Я считаю надо проявить уважение, сравнивая с карпиным допустим ,1 известный игрок ,второй неизвестный ,один с сдюшор тренирует ,а второй со славы игрока назначен,тренировали клубы одинаковых рангов ,в итоге у одного куча трофеев у другого кубок солнца ,в итоге карпин провалился в армавире и теперь комментатор

      0
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 10 июня 2017, 10:56

      Ну чтож,пожелаем удачи Леониду Викторовичу

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 10 июня 2017, 07:00

      любопытненько...

      0
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      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников 9 июня 2017, 23:53

      Леонид Викторович заслужил репутацию вдумчивого тренера,хорошего тактика и психолога...Хотя я и болею за красно-белых в России ,желаю Слуцкому успешной тренерской карьеры в Англии.

      1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 9 июня 2017, 23:06

      Пожелаем удачи Слуцкому! Будем болеть за Халл!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 9 июня 2017, 21:18

      интересно будет понаблюдать за нашим тренером в Англии. Будем теперь следить за чемпионшипом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 9 июня 2017, 19:27

      Теперь когда Халл будет выигрывать, все будут говорить, что это Гиннер!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev > WhiteEgon 9 июня 2017, 20:58

      И Абрамович:)))

      0
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