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  • «С такой фамилией он в Великобритании долго не протянет». Как мир реагирует на назначение Слуцкого в «Халл»

«С такой фамилией он в Великобритании долго не протянет». Как мир реагирует на назначение Слуцкого в «Халл»

Это не тот парень, что упал с дерева, пытаясь вытащить кота? Помню, читал. Вот же непруха.

Alex Leonard‏ (твиттер «Халла»)

За ним многие следили. Может быть, очень даже хорошее назначение. Все зависит от того, насколько быстро он адаптируется. Удачи!

Dutchy100 (твиттер «Халла»)

Будет уволен к Рождеству

Conor McLister‏ (твиттер «Халла»)

Выгонят месяцев через шесть…

Mikailjunior‏ (твиттер «Халла»)

Через три.

Big Ste (твиттер «Халла»)

Хороший ход. Есть ощущение, что он вытащит их обратно в АПЛ за один сезон.

Dushyant Mudgal (твиттер «Халла»)

С такой фамилией он в Великобритании долго не протянет.

raikonen000‏ (твиттер «Халла»)

Великолепно! Теперь нужно задать клубу верное направление и порвать Чемпионшип!

Bridtiger (DailyMail, dailymail.co.uk)

Сомнительно.

callum giffen (DailyMail, dailymail.co.uk)

Хороший тренер.

Holt Tells Lies (DailyMail, dailymail.co.uk)

Мне кажется, достойный выбор.

Jenksshuffle (форум «Халла», hullcityindependent.net)

В этом назначении есть еще кое-какие положительные стороны. Например, его близкая дружба с Абрамовичем. Тем более что он полгода гостил у него, изучал английский язык и особенности футбола. Так что, открывается возможность более тесного сотрудничества – например, можно будет арендовать игроков «Челси», да и в сам «Халл» будет осуществлено российское инвестирование. Очень интересные несколько недель нас ждут – каких же игроков мы сохраним, а каких еще получим.

CANADATIGER (not606.com)

Может, Абрамовичу поднадоел «Челси», и он хочет попробовать с другим клубом. Можно и понадеяться.

Quill (not606.com)

Очень даже классное назначение, особенно учитывая, каких клоунов нам пытались впарить через СМИ. Конечно, всегда есть элемент недоверия, когда приходит кто-то очень незнакомый, но, похоже, этот парень знает свое дело.

King Curtis (not606.com)

Честно говоря, мне не давала покоя мысль, что нашим тренером сделают Макларена, так что я очень даже рад Слуцкому. К тому же, у него отличные связи, и у нас могут появиться классные игроки. Теперь я очень жду следующего сезона.

bobby ace (not606.com)

Ну что ж. Хорошее назначение – оформили достаточно быстро, да и он счастлив поработать с материалом, с которым работать невозможно. Пока все хорошо.

Happy Tiger (not606.com)

Кто его знает, как пойдет. Но у нас теперь есть бывший тренер сборной и клуба, который играл в Лиге чемпионов.

Wade Wilson (not606.com)

Можно мне влезть с прогнозом? Слуцкий – вон. Не обращает внимания на болельщиков, отстойно ведет себя на интервью, ставит неверную тактику и скучный футбол.

Dick Lexic (not606.com)

Я тоже не очень рад. Его назначили, а он еще даже очков не набрал. Силва, вернись!

Ullofaman (not606.com)

Тимур Журавель уже предвкушает:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ну а Владимир Стогниенко все разгадал:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Англия. Чемпионшип Англия Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (31)
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Ебубаб78
1497009996
Удачи, Леонид Викторович!!!
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Yurini
1497010247
А вдруг и ВЕРНЁТ Халл Сити в обратно в АПЛ...!? Но как Тренер полюбому умнее будет после Англии даже если и не попрёт... Удачи Слуцкому... Может увидим его в АПЛ 18/19!
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мистер-твистер
1497010287
желаю успехов ЛВС в новой работе.опыт всё-таки хороший получит.
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ufos73
1497012385
Ооо даже там знают про скучный футбик имени Лени... Похоже скоро и в Ангии будут собираться по 8-10 тыщ на матч )))))
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STAFOR13
1497013198
а у них разве в нынешнем поколении есть тренеры хотя бы уровня Клоппа? смысл ржать если у самих кроме чемпионата, всё среднее... сборная слишком расхвалённая провалилась на ЧЕ, а обещали золотые горы...так что пускай смотрят на себя, Лёне удачи, думаю в первом же сезоне выйдет в АПЛ, так как команда у Халла хорошая, + финансы не жалеют, щас и Думбия подтянется писали, тогда посмотрим как те кто писал дич про него, будут ему подлизывать.
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Vaval
1497014261
Насчёт фамилии: На английском выглядит как Slutsky. Slut - шлюха, Sky - небо. На английским форумах его уже называют The Slut.
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raritet
1497021253
Просто блестящее решение Слуцкого. Во-первых если что-то и пойдет не так, не будет особой проблемы. Все не так на виду как в АПЛ.И будем теперь болеть за нашего тренера в хорошем чемпионате.
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WhiteEgon
1497025672
Теперь когда Халл будет выигрывать, все будут говорить, что это Гиннер!
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zenit2012
1497038801
Пожелаем удачи Слуцкому! Будем болеть за Халл!
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Михайловский Технарь
1497081395
Ну чтож,пожелаем удачи Леониду Викторовичу
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