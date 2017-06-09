«С такой фамилией он в Великобритании долго не протянет». Как мир реагирует на назначение Слуцкого в «Халл»

Это не тот парень, что упал с дерева, пытаясь вытащить кота? Помню, читал. Вот же непруха.
Alex Leonard (твиттер «Халла»)
За ним многие следили. Может быть, очень даже хорошее назначение. Все зависит от того, насколько быстро он адаптируется. Удачи!
Dutchy100 (твиттер «Халла»)
Будет уволен к Рождеству
Conor McLister (твиттер «Халла»)
Выгонят месяцев через шесть…
Mikailjunior (твиттер «Халла»)
Через три.
Big Ste (твиттер «Халла»)
Хороший ход. Есть ощущение, что он вытащит их обратно в АПЛ за один сезон.
Dushyant Mudgal (твиттер «Халла»)
С такой фамилией он в Великобритании долго не протянет.
raikonen000 (твиттер «Халла»)
Великолепно! Теперь нужно задать клубу верное направление и порвать Чемпионшип!
Bridtiger (DailyMail, dailymail.co.uk)
Сомнительно.
callum giffen (DailyMail, dailymail.co.uk)
Хороший тренер.
Holt Tells Lies (DailyMail, dailymail.co.uk)
Мне кажется, достойный выбор.
Jenksshuffle (форум «Халла», hullcityindependent.net)
В этом назначении есть еще кое-какие положительные стороны. Например, его близкая дружба с Абрамовичем. Тем более что он полгода гостил у него, изучал английский язык и особенности футбола. Так что, открывается возможность более тесного сотрудничества – например, можно будет арендовать игроков «Челси», да и в сам «Халл» будет осуществлено российское инвестирование. Очень интересные несколько недель нас ждут – каких же игроков мы сохраним, а каких еще получим.
CANADATIGER (not606.com)
Может, Абрамовичу поднадоел «Челси», и он хочет попробовать с другим клубом. Можно и понадеяться.
Quill (not606.com)
Очень даже классное назначение, особенно учитывая, каких клоунов нам пытались впарить через СМИ. Конечно, всегда есть элемент недоверия, когда приходит кто-то очень незнакомый, но, похоже, этот парень знает свое дело.
King Curtis (not606.com)
Честно говоря, мне не давала покоя мысль, что нашим тренером сделают Макларена, так что я очень даже рад Слуцкому. К тому же, у него отличные связи, и у нас могут появиться классные игроки. Теперь я очень жду следующего сезона.
bobby ace (not606.com)
Ну что ж. Хорошее назначение – оформили достаточно быстро, да и он счастлив поработать с материалом, с которым работать невозможно. Пока все хорошо.
Happy Tiger (not606.com)
Кто его знает, как пойдет. Но у нас теперь есть бывший тренер сборной и клуба, который играл в Лиге чемпионов.
Wade Wilson (not606.com)
Можно мне влезть с прогнозом? Слуцкий – вон. Не обращает внимания на болельщиков, отстойно ведет себя на интервью, ставит неверную тактику и скучный футбол.
Dick Lexic (not606.com)
Я тоже не очень рад. Его назначили, а он еще даже очков не набрал. Силва, вернись!
Ullofaman (not606.com)
Тимур Журавель уже предвкушает:
Ну а Владимир Стогниенко все разгадал: