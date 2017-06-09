«С такой фамилией он в Великобритании долго не протянет». Как мир реагирует на назначение Слуцкого в «Халл»

Это не тот парень, что упал с дерева, пытаясь вытащить кота? Помню, читал. Вот же непруха.

Alex Leonard‏ (твиттер «Халла»)

За ним многие следили. Может быть, очень даже хорошее назначение. Все зависит от того, насколько быстро он адаптируется. Удачи!

Dutchy100 (твиттер «Халла»)

Будет уволен к Рождеству

Conor McLister‏ (твиттер «Халла»)

Выгонят месяцев через шесть…

Mikailjunior‏ (твиттер «Халла»)

Через три.

Big Ste (твиттер «Халла»)

Хороший ход. Есть ощущение, что он вытащит их обратно в АПЛ за один сезон.

Dushyant Mudgal (твиттер «Халла»)

С такой фамилией он в Великобритании долго не протянет.

raikonen000‏ (твиттер «Халла»)

Великолепно! Теперь нужно задать клубу верное направление и порвать Чемпионшип!

Bridtiger (DailyMail, dailymail.co.uk)

Сомнительно.

callum giffen (DailyMail, dailymail.co.uk)

Хороший тренер.

Holt Tells Lies (DailyMail, dailymail.co.uk)

Мне кажется, достойный выбор.

Jenksshuffle (форум «Халла», hullcityindependent.net)

В этом назначении есть еще кое-какие положительные стороны. Например, его близкая дружба с Абрамовичем. Тем более что он полгода гостил у него, изучал английский язык и особенности футбола. Так что, открывается возможность более тесного сотрудничества – например, можно будет арендовать игроков «Челси», да и в сам «Халл» будет осуществлено российское инвестирование. Очень интересные несколько недель нас ждут – каких же игроков мы сохраним, а каких еще получим.

CANADATIGER (not606.com)

Может, Абрамовичу поднадоел «Челси», и он хочет попробовать с другим клубом. Можно и понадеяться.

Quill (not606.com)

Очень даже классное назначение, особенно учитывая, каких клоунов нам пытались впарить через СМИ. Конечно, всегда есть элемент недоверия, когда приходит кто-то очень незнакомый, но, похоже, этот парень знает свое дело.

King Curtis (not606.com)

Честно говоря, мне не давала покоя мысль, что нашим тренером сделают Макларена, так что я очень даже рад Слуцкому. К тому же, у него отличные связи, и у нас могут появиться классные игроки. Теперь я очень жду следующего сезона.

bobby ace (not606.com)

Ну что ж. Хорошее назначение – оформили достаточно быстро, да и он счастлив поработать с материалом, с которым работать невозможно. Пока все хорошо.

Happy Tiger (not606.com)

Кто его знает, как пойдет. Но у нас теперь есть бывший тренер сборной и клуба, который играл в Лиге чемпионов.

Wade Wilson (not606.com)

Можно мне влезть с прогнозом? Слуцкий – вон. Не обращает внимания на болельщиков, отстойно ведет себя на интервью, ставит неверную тактику и скучный футбол.

Dick Lexic (not606.com)

Я тоже не очень рад. Его назначили, а он еще даже очков не набрал. Силва, вернись!

Ullofaman (not606.com)

Тимур Журавель уже предвкушает:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ну а Владимир Стогниенко все разгадал: