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В итальянском футболе закончился давний конфликт – в нем участвовал бывший тренер «Зенита»

Сезон-2016/17 был последним в карьере великого Франческо Тотти. Но он был омрачен конфликтом с тренером Лучано Спаллетти. Тот только-только вернулся в Италию из «Зенита», но не справился с проблемным клубом, так еще и рассорился с его многолетним капитаном.

Тотти закончил карьеру после того сезона – Спаллетти почти сразу ушел в «Интер». Потом они много вспоминали свой конфликт:

• Франческо Тотти писал в автобиографии, что Спаллетти следил за ним и пытался уличить в каких-то нарушениях. После одного провального матча Спаллетти наорал на него в раздевалке – Тотти ответил, их разнимала вся команда.

• А вот слова Спаллетти: «Я не мог ставить постоянно Тотти в состав, потому что он просто Тотти. Мне нужен был результат, а Тотти снизил требования к себе. Его выступления делали игру «Ромы» хуже».

• Тотти отрицал эти слова Лучано и рассказывал, что никогда не давал себе поблажек. Зато в одном из интервью он сказал, что сдался в феврале 2016-го из-за отношений с тренером: «Это было впервые за 25 лет моей карьеры. Я хотел улучшить ситуацию, но Спаллетти подливал масло в огонь».

Конфликт через медиа и соцсети продолжался пять лет. В 2022-м Франческо Тотти на вопрос, что бы он сейчас сказал Спаллетти, ответил: «Ничего. Я бы просто обнял его».

2023 год. Тотти и Спаллетти пожали руку на встрече и действительно обнялись.

Они вряд ли станут друзьями, но, кажется, прежней вражды уже нет.

Фото: ZUMAPRESS, Keystone Press Agency/Global Look Press

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Италия. Серия А Рома Зенит Тотти Франческо Спаллетти Лучано
Комментарии (3)
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Napaleon Banapart
1700237515
Нам нечего делить брат...
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raritet
1700243161
Итальянцы. Горячая кровь. Классные люди. Каждый на своем месте.
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furtaebv
1700432043
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