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    В итальянском футболе закончился давний конфликт – в нем участвовал бывший тренер «Зенита»

    17 ноября, 15:30
    Тотти и Спаллетти обнялись на встрече.

    Сезон-2016/17 был последним в карьере великого Франческо Тотти. Но он был омрачен конфликтом с тренером Лучано Спаллетти. Тот только-только вернулся в Италию из «Зенита», но не справился с проблемным клубом, так еще и рассорился с его многолетним капитаном.

    Тотти закончил карьеру после того сезона – Спаллетти почти сразу ушел в «Интер». Потом они много вспоминали свой конфликт:

    • Франческо Тотти писал в автобиографии, что Спаллетти следил за ним и пытался уличить в каких-то нарушениях. После одного провального матча Спаллетти наорал на него в раздевалке – Тотти ответил, их разнимала вся команда.

    • А вот слова Спаллетти: «Я не мог ставить постоянно Тотти в состав, потому что он просто Тотти. Мне нужен был результат, а Тотти снизил требования к себе. Его выступления делали игру «Ромы» хуже».

    • Тотти отрицал эти слова Лучано и рассказывал, что никогда не давал себе поблажек. Зато в одном из интервью он сказал, что сдался в феврале 2016-го из-за отношений с тренером: «Это было впервые за 25 лет моей карьеры. Я хотел улучшить ситуацию, но Спаллетти подливал масло в огонь».

    Конфликт через медиа и соцсети продолжался пять лет. В 2022-м Франческо Тотти на вопрос, что бы он сейчас сказал Спаллетти, ответил: «Ничего. Я бы просто обнял его».

    2023 год. Тотти и Спаллетти пожали руку на встрече и действительно обнялись.

    Они вряд ли станут друзьями, но, кажется, прежней вражды уже нет.

    Фото: ZUMAPRESS, Keystone Press Agency/Global Look Press

    Рейтинг: 3.8 Голосов: 6
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      furtaebv 12 часов назад

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      Рейтинг: +4338

      raritet 17 ноября, 20:46

      Итальянцы. Горячая кровь. Классные люди. Каждый на своем месте.

      2
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      Рейтинг: +573

      Napaleon Banapart 17 ноября, 19:11

      Нам нечего делить брат...

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