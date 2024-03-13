Агент Бенитеса высказался по поводу приглашения тренера в «Спартак»

Агент испанского тренера Рафаэля Бенитеса Артуро Каналес сказал, что его подопечного сейчас не интересует работа в чемпионате России.
– Интересно ли Бенитесу поработать в «Спартаке»?
– Рафаэлю на данный момент неинтересна работа в российском чемпионате.
- Во вторник, 12 марта, Бенитес ушел с поста главного тренера «Сельты».
- 63-летний специалист ранее работал также с «Эстремадурой», «Тенерифе», «Валенсией», «Ливерпулем», «Интером», «Челси», «Наполи», «Реалом», «Ньюкаслом», «Далянь Ифан» и «Эвертоном».