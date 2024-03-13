Агент Бенитеса высказался по поводу приглашения тренера в «Спартак»

Агент испанского тренера Рафаэля Бенитеса Артуро Каналес сказал, что его подопечного сейчас не интересует работа в чемпионате России.

– Интересно ли Бенитесу поработать в «Спартаке»?

– Рафаэлю на данный момент неинтересна работа в российском чемпионате.