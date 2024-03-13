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    • Агент Бенитеса высказался по поводу приглашения тренера в «Спартак»

    Агент Бенитеса высказался по поводу приглашения тренера в «Спартак»

    Агент испанского тренера Рафаэля Бенитеса Артуро Каналес сказал, что его подопечного сейчас не интересует работа в чемпионате России.

    – Интересно ли Бенитесу поработать в «Спартаке»?

    – Рафаэлю на данный момент неинтересна работа в российском чемпионате.

    • Во вторник, 12 марта, Бенитес ушел с поста главного тренера «Сельты».
    • 63-летний специалист ранее работал также с «Эстремадурой», «Тенерифе», «Валенсией», «Ливерпулем», «Интером», «Челси», «Наполи», «Реалом», «Ньюкаслом», «Далянь Ифан» и «Эвертоном».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:27
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    Комментарии (8)
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    ESC-Russia-google
    1710312754
    А его даже туда не позовут!
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    СпорЦмен
    1710313181
    Не стал говорить: "Куда? Мы о таком клубе не слышали. Это из чемпионата Антарктиды"? :)))
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    fakeid
    1710313329
    "ну нахер, я лучше пойду тренировать в фнл" — отреагировал бенитес на слухи о переходе в спартаг
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    nik55
    1710315071
    клоуны опять собрались
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    andr45
    1710315217
    Возмущает позиция руководства клуба, которое показывает свою несостоятельность и отсутствие элементарных знаний управления организацией любой социально-экономической природы, а также свою полную бесхребетность Ни один работник, не имеет права публично выражать свое недовольство решениями начальства и разжигать ненависть к нему, обращаясь при этом к шелкоперам. В противном же случае, он должен быть изгнан с волчьим билетом и без выходного пособия. Соболеву и другим "соратникам" Джикии также следует указать, что вылетят из клуба, если продолжать саботаю
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    andr45
    1710315644
    Создается впечатление, что в ФК Спартак отсутствует трудовая и исполнительская дисциплина. Персонал разболтан из-за чего аварии и прочие безобразия. Игрочишки же вообще обнаглели. Я бы на месте руководства запрел им после игры давать интервью шелкоперам и поменьше с ними рассуждать «настроились игрочишки на игру или нет», получая при этом миллионы евро. И вообще после поражения следует ехать в Тарасовку и тренироваться там до следующей игры. Уверен, что такой режим пойдет на пользу.
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    Cleaner
    1710317974
    Агент Бенитеса по поводу приглашения тренера в Спартак РЖЕТ НИ МОГЁТ!!!...)))
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