Бубнов оценил кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера красно-белых и предложил свои варианты.

«Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал, в обязанности которого входит поиск нового главного тренера, скорее всего не будет рассматривать кандидатуры российских специалистов. В первую очередь он хорошо знает португальских тренеров. Отсюда и муссируется в прессе вариант с главным тренером «Браги» Артуром Жорже.

В целом, португальский специалист ничем особенным в Европе не отметился. Тот же вылет от «Карабаха» в Лиге Европы о чем-то должен говорить. Но он хотя бы занимал третье место в чемпионате Португалии.

Раньше в «Спартак» активно сватали главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича, но у этой кандидатуры есть одна серьезная проблема. Амарал не будет приглашать рулевого «быков», так как плохо его знает.

Если договориться с Жорже не получится, то можно вести переговоры с топовыми тренерами из Европы, благо безработных специалистов хватает. Да, придется выложить солидные деньги, но просто можно сравнить опыт и достижения того же Сарри или Бенитеса с Абаскалем. Переговоры с ними возможны, Амарал и приглашался именно для этого. Пускай отрабатывает зарплату.

Что касается российских тренеров, поставь любого из РПЛ и хуже не будет, чем при Абаскале, а то может и лучше. Гильермо в сравнении с ними – недоразумение. Марцел Личка – идеальный кандидат, но его даже не рассматривают.

В России хватает и свободных тренеров, которые бы неплохо заменили Абаскаля. Можно вспомнить тех же Шалимова, Писарева, Титова, Аленичева и других. В конце концов, можно переманить Тихонова из «Енисея». Даже Мостовой лучше Абаскаля. Александр сейчас учится в высшей школе тренеров, и есть ощущение, что он показал бы результат не хуже, чем испанец.

Черчесов и Карпин уже работали в «Спартаке» и не показали выдающихся результатов. Также их не любит большая часть фанатов. Смысла приглашать их вновь нет. К тому же тренер «Ростова» возглавляет сборную, а это ни в какие ворота не лезет в ситуации с красно-белыми.

В принципе, можно было потерпеть и до конца чемпионата с Абаскалем. Какая разница в нынешних реалиях займет «Спартак» четвертое место или восьмое. Еврокубков в следующем году у нас не будет, а медалей москвичам не видать. Снимать испанца нужно было раньше, в зимнюю паузу. Тогда бы у нового тренера был шанс нормально подготовить команду и провести трансферную кампанию», – написал Бубнов.