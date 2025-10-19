Введите ваш ник на сайте
Стало известно, кто наложил вето на Бенитеса в «Спартаке»

Вчера, 21:02
2

«Спартаку» предлагали назначить главным тренером Рафаэля Бенитеса.

«Спортивный директор Франсис Кахигао заблокировал появление Бенитеса в «Спартаке»: после того как сорвалось подписание 65-летнего тренера одним из саудовских клубов его предложили Франсису. Ожидания по зарплате коуча были 2 миллиона евро в год.

Однако спортдир красно-белых отказался обсуждать этот вариант, так как считает Луиса Гарсию Пласу более подходящим кандидатом, чтобы сделать «Спартак» чемпионом», – написал источник.

  • Бенитес без работы с марта 2024 года, когда покинул «Сельту».
  • Испанец брал Лигу чемпионов с «Ливерпулем».
  • У тренера «Спартака» Деяна Станковича контракт до лета 2027 года.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Бенитес Рафаэль Кахигао Франсис
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1760897738
Да какой Кахигао ?! Во всём виноват Газпромъ!
Ответить
рылы
1760907309
кто в такую чушь поверит? бенитес за 2 ляма в тарасятнике? и чтобы эти кретины от него отказались? ахах!
Ответить
