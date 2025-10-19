Стало известно, кто наложил вето на Бенитеса в «Спартаке»

«Спартаку» предлагали назначить главным тренером Рафаэля Бенитеса.

«Спортивный директор Франсис Кахигао заблокировал появление Бенитеса в «Спартаке»: после того как сорвалось подписание 65-летнего тренера одним из саудовских клубов его предложили Франсису. Ожидания по зарплате коуча были 2 миллиона евро в год.

Однако спортдир красно-белых отказался обсуждать этот вариант, так как считает Луиса Гарсию Пласу более подходящим кандидатом, чтобы сделать «Спартак» чемпионом», – написал источник.