Стало известно, кто наложил вето на Бенитеса в «Спартаке»

«Спартаку» предлагали назначить главным тренером Рафаэля Бенитеса.
«Спортивный директор Франсис Кахигао заблокировал появление Бенитеса в «Спартаке»: после того как сорвалось подписание 65-летнего тренера одним из саудовских клубов его предложили Франсису. Ожидания по зарплате коуча были 2 миллиона евро в год.
Однако спортдир красно-белых отказался обсуждать этот вариант, так как считает Луиса Гарсию Пласу более подходящим кандидатом, чтобы сделать «Спартак» чемпионом», – написал источник.
- Бенитес без работы с марта 2024 года, когда покинул «Сельту».
- Испанец брал Лигу чемпионов с «Ливерпулем».
- У тренера «Спартака» Деяна Станковича контракт до лета 2027 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова