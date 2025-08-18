Бывший тренер «Спартака» высказался о возможности назначения Бенитеса

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал информацию о возможном назначении Рафаэля Бенитеса главным тренером красно-белых.

«Это великий тренер, признанный в Европе. Думаю, что он мог бы внести большой вклад в футбольную методологию «Спартака», – сказал Рианчо.

По данным Metaratings.ru, кандидатуру 65-летнего испанца предложили руководству красно-белых. Сам Бенитес готов рассматривать предложения из РПЛ при солидном окладе и гарантии трансферов.