Бывший тренер «Спартака» высказался о возможности назначения Бенитеса

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал информацию о возможном назначении Рафаэля Бенитеса главным тренером красно-белых.
«Это великий тренер, признанный в Европе. Думаю, что он мог бы внести большой вклад в футбольную методологию «Спартака», – сказал Рианчо.
По данным Metaratings.ru, кандидатуру 65-летнего испанца предложили руководству красно-белых. Сам Бенитес готов рассматривать предложения из РПЛ при солидном окладе и гарантии трансферов.
- Бенитес не работает главным тренером с марта 2024 года, когда покинул «Сельту».
- Сейчас «Спартак» под руководством Деяна Станковича занимает 13-е место в РПЛ с 5 очками после 5 туров.
Источник: «Спорт-Экспресс»