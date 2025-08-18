Введите ваш ник на сайте
Бывший тренер «Спартака» высказался о возможности назначения Бенитеса

Сегодня, 12:31
1

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал информацию о возможном назначении Рафаэля Бенитеса главным тренером красно-белых.

«Это великий тренер, признанный в Европе. Думаю, что он мог бы внести большой вклад в футбольную методологию «Спартака», – сказал Рианчо.

По данным Metaratings.ru, кандидатуру 65-летнего испанца предложили руководству красно-белых. Сам Бенитес готов рассматривать предложения из РПЛ при солидном окладе и гарантии трансферов.

  • Бенитес не работает главным тренером с марта 2024 года, когда покинул «Сельту».
  • Сейчас «Спартак» под руководством Деяна Станковича занимает 13-е место в РПЛ с 5 очками после 5 туров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бенитес Рафаэль Рианчо Рауль
cska1948
1755510383
"...Сам Бенитес готов рассматривать предложения из РПЛ при солидном окладе и гарантии трансферов." ---------------- Похоже, что Бенитес хочет раззорить Спартак.
