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Рафаэль Бенитес
Материалы
Рафаэль Бенитес - материалы
Испания
16 апреля 1960 (66)
Тренер
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Публикации
Хаби Алонсо точно станет топ-тренером. Так считают все, кто с ним работал и играл
С этого сезона он начнет тренерскую карьеру.
12.07.2019 18:09
2
Питер Крауч завершил карьеру. Вспоминаем его танец робота, отжиг в караоке и другие истории
Самый необычный чувак современности.
12.07.2019 17:30
2
Бенитес ушел из «Ньюкасла». Он безумно много работал, использовал интересные методы и ссорился с владельцем из-за отсутствия трансферов
Сейчас он хочет снова выиграть Лигу чемпионов.
24.06.2019 18:37
3
Жалко Торреса. Трансфер в «Челси» сломал его великую карьеру
Фернандо нужно было уезжать из АПЛ.
21.06.2019 22:35
14
Эмери запрещает соки, а Бенитес изучает тактику на тарелках
Секреты тренеров АПЛ, которые удивляют.
26.10.2018 11:45
5
«Непревзойденным актером на сцене «Энфилда» стал «маленький царь». Покеру Аршавина – 8 лет
Забить на «Энфилде» однажды – приятное воспоминание, трижды – героизм, а четырежды – настоящее чудо. Его сотворил наш русский игрок ровно восемь лет назад. «Бомбардир» – о предыстории покера Аршавина и реакции на чудеса.
21.04.2017 12:05
15
«Нужно стать первым парнем на деревне». Как «Ньюкасл» адаптируется к Чемпионшипу
Пока игрались еврокубковые матчи, «Ньюкасл» совершил главный камбэк года в Чемпионшипе. «Бомбардир» рассказывает о новой жизни команды Рафы Бенитеса, где находится место разочарованиям и большим успехам.
30.09.2016 10:00
3
Вместо Погба. Кто на самом деле был лидером сборной Франции на Евро
Франция молилась на Погба, но в итоге тот не привел свою сборную к домашней победе. Теперь всеобщий восторг легко может смениться тотальной ненавистью. «Бомбардир» объясняет, почему во французской команде появился новый лидер с большими амбициями.
16.07.2016 12:00
3
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» отменен. Венгер вновь выше «Тоттенхэма». «Вест Хэм» упустил место в еврокубках. Онлайн последнего тура АПЛ
Кейн – лучший бомбардир. «Арсенал» стал вторым. «Саутгемптон» феноменальным образом оказался в ЛЕ. «Бомбардир» следит за финишем сезона в Англии.
15.05.2016 16:35
2
Падение Лондона. Почему «Арсенал» финиширует выше «Тоттенхэма»
Только статистические гики помнят, когда в последний раз «шпоры» опередили своих извечных врагов по итогам чемпионата. «Бомбардир» объясняет, почему чуда не произойдет и в нынешнем сезоне.
08.05.2016 15:29
12
Отложенный вылет. Зачем Бенитесу «Ньюкасл»?
«Ньюкасл» нулевых был таким крутым, что засветился в фильме «Гол». Мудрый тренер, еврокубки, камео Алана Ширера – «сороки» были большим клубом, пусть и не входили в пафосную «топ-4». Александр Карамышев разобрался, кто изуродовал «Ньюкасл» и зачем сюда приехал Рафа Бенитес.
20.03.2016 15:05
2
«Это суперталант. Он мог бы играть в любой сборной мира!». Как Капелло, Бенитес, Это’О и другие иностранцы хвалят Кокорина
«Суперталант», «суперигрок», «фантастический» и «выдающийся» футболист. Лестные эпитеты в адрес самого обсуждаемого игрока России до сих пор не редкость. «Бомбардир» выделяет главные цитаты известных иностранных футболистов и специалистов об Александре Кокорине.
15.03.2016 15:02
17
Ибрагимович может перейти в «МЮ». «Ростов» – первый в РФПЛ. Дайджест событий дня
Раскрыты детали контракта Бенитеса с «Ньюкаслом». «Спартак» и «Урал» добились побед. «Челси» вылетел из Кубка Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
12.03.2016 23:20
Слуцкий огласил состав сборной на ближайшие матчи. Бенитес возглавил «Ньюкасл». Дайджест событий дня
Станислав Крицюк заявил, что не намерен долго играть в РФПЛ. Жирков попал в символическую сборную Лиги чемпионов. «Барселона» нацелилась на защитника менхенгладбахской «Боруссии». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
11.03.2016 22:00
8
Тейшейра выбрал Китай. Бенитес близок к возвращению в «Валенсию». Дайджест событий дня
«Реал» может вернуть Морату. Мельгарехо обойдется «Спартаку» в 4,5 миллиона евро. Фред дисквалифицирован за допинг. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
05.02.2016 23:17
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Главные новости
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
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Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
9
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
5
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
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