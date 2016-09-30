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  • «Нужно стать первым парнем на деревне». Как «Ньюкасл» адаптируется к Чемпионшипу

«Нужно стать первым парнем на деревне». Как «Ньюкасл» адаптируется к Чемпионшипу

Матч «Ньюкасла» против «Норвича». 94-я минута. Йоан Гуффран неловко подставляет тело под тычок партнера, но мяч все равно залетает в сетку. Счет 3:3 выглядит логичным в этой зарубе, но команда Бенитеса продолжает давить. Не проходит и минуты, как Дуайт Гэйл забивает свой третий гол в матче, принося «Ньюкаслу» победу. Болельщики ликуют так, будто их команда выиграла Премьер-лигу.

Однако АПЛ «сороки» по итогам прошлого сезона покинули, напоследок громко хлопнув «Тоттенхэм» (5:1). Нет сомнений, что через год команда вернется в высший дивизион. Пока же можно обкатать состав и вырастить новый коллектив, который назад больше уже не спустится. Летом Рафаэль Бенитес решил остаться в команде именно с этой целью. За год тренер умудрился упасть в Чемпионшип, хотя начинал предыдущий сезон на перспективной должности в мадридском «Реале». Летом же его главной целью было сохранить качественных игроков «Ньюкасла», добавив к ним новый материал. В средствах наставника «Ньюкасла» никто ограничивать не стал.

Пришел в клуб голкипер Матс Селс, на которого за первые месяцы игры уже обрушились разгневанные фанаты. Бельгиец пока играет неуверенно, а после ляпа в игре с «Виллой» на него вылился поток грязи. Селсу пришлось спешно удалять аккаунты в социальных сетях и спрятаться от негатива. Слабо играет и Мэтт Ритчи – полузащитник, ставший одним из самых главных и одновременно странных приобретений «Ньюкасла». Сменить неплохо играющий «Борнмут» на клуб Чемпионшипа решится не каждый.

Однако негатива куда меньше, чем позитивных покупок. Например, полностью оправдывает ожидания Дуайт Гэйл, наколотивший в нынешнем сезоне уже семь голов. Бунтарь Митрович, удивляющий своей чрезмерной жестокостью к соперникам, теперь осел на скамейке запасных. Бенитес любит тех, кто подчиняется ему без лишних вопросов. Для выполнения задачи по выходу в Премьер-лигу через такой сложный турнир, как Чемпионшип, ему нужна сплоченная команда.

«Лучше быть последним в городе, чем первым на деревне. Когда в АПЛ идешь внизу таблицы, то ты – последний в городе. Сейчас нам нужно стать первыми на деревне», – рассказывает Бенитес. «Ньюкасл» провалил старт сезона, но к концу трансферного окна ожил и заиграл. Чемпионшип – турнир, где каждый может обыграть каждого. Поэтому не стоит удивляться, когда «сороки» сначала забивают шесть мячей в ворота «КПР», а спустя неделю проигрывают «Вулверхэмптону».

В турнирной таблице «Ньюкасл» идет на третьем месте, набрав 19 очков в десяти матчах. Команда забила больше всех в лиге (21 гол), а также имеет средние показатели по пропускаемости (10 мячей). «Уровень Чемпионшипа сейчас очень хорош. Здесь много классных английских футболистов», – Рафаэль Бенитес окончательно освоился в новой для себя лиге, которой уже восхищается. «Ньюкасл» наконец-то начал радовать фанатов и побеждать. Но от команды все равно ждут возвращения в Премьер-лигу.

Англия. Чемпионшип Англия Ньюкасл Гуффран Йоан Ритчи Мэтт Гэйл Дуайт Селс Матс Бенитес Рафаэль
Комментарии (3)
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Ильгизар И
1475219179
только победа
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CamburV
1475223244
Ньюкасл должен брать Чемпионшип
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KingRey21
1475228580
верю,что Беня поможет НЮ
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