Вместо Погба. Кто на самом деле был лидером сборной Франции на Евро

«После ухода Месси и Роналду он станет лучшим игроком в мире» – распространенное мнение о Поле Погба, культивируемое журналистами и фанатами. Высказывание серьезное и высоко поднимающее ценник на 23х-летнего футболиста. Но деньги, как это часто бывает в футболе, не соответствуют реальной ценности игрока. Пока молодой французской звезде еще рано тащить за собой сборную, как это делают Роналду или Месси. И через два года в России будет рано. Зато, неожиданно для всех, в команде Дешама появился другой лидер – Мусса Сиссоко.

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Франция, борьба и страхи

Его футбольная история началась в 1998 году. Тогда французы выиграли домашний чемпионат мира, одолев в финале самих бразильцев. Девятилетний Сиссоко окончательно решил, что хочет стать футболистом. Чтобы так же, как Зидан, Анри или Бартез, поднять над головой самый престижный трофей.

Сиссоко четыре года пробовался в разных молодежных командах. Негабаритный француз малийского происхождения никак не мог закрепиться в основе, не выдерживал конкуренцию, получал травмы. Но за эти годы Мусса вырос и возмужал, поэтому наконец остановился в Тулузе. И провел там 11 лет. Сначала играл в молодежке, а в 2007-ом на тренировку пришел главный тренер основной команды Эли Боп.

Ребята поняли, что тренер отбирает лучших. Все начали демонстрировать свою неординарность: нападающие били по воротам при каждом удобном случае, вингеры пытались очаровать тренера своим дриблингом, защитники готовы были сломать ноги каждому, кто приблизится к штрафной. Сиссоко тоже пытался то бить, то финтить, то отбирать мяч, но ничего не получалось. Он никогда не любил привлекать внимание. Думал, что лучше принести пользу команде, чем показать всем свое мастерство, а потом потерять мяч. Через 30 минут игры Муссу заменили. Он думал, что ничего не вышло, готовился снова собирать вещи и ехать на пробы в другой клуб.

Но у скамейки запасных его подозвал тренер. «Парень, ты неплохо держишь мяч, но старайся быть смелее. Это же футбол», – сказал ему Боп и похлопал по плечу. В следующем сезоне Сиссоко дебютировал за главную команду «Тулузы».

Он долго искал себя на поле. На флангах нужно было слишком много бегать, в опорной зоне слишком часто фолить, в атаке быть чересчур наглым. После каждой замены Сиссоко переживал, что на поле больше не выйдет. Но тренер ему доверял, и Мусса регулярно играл. Со временем научился держать себя в руках, а затем и сам начал подсказывать одноклубникам.

Когда Боп покинул команду, тренером назначили Алена Казанову. Он тоже ценил молодого Сиссоко, но прежнего взаимопонимания не было. Футболист попадал в основной состав, но команда никак не проходила в зону еврокубков.

Сиссоко всегда боялся рисковать. Когда начали приходить предложения от европейских клубов, он долго не мог решиться на трансфер. Боялся, что будет тяжело, что его не оценят, не дадут показать себя. Один раз он даже публично обвинил собственного агента в распространении слухов о возможном переходе: «Я работаю только со своим клубом и мне неинтересны сторонние предложения». 20-летний Сиссоко мог перейти в «Манчестер Сити», но слишком осторожничал.

Англия, вылет и признание

Но в 2012-ом году начались проблемы. Мусса перестал попадать в основу и сыграл всего в 19 матчах. Для сравнения, в предыдущих 4 сезонах он появлялся на поле более 30 раз в году. Стало понятно, что пора уходить из клуба, пока еще были предложения. В «Сити» его уже не звали, но удалось договориться с «Ньюкаслом».

В Англии Мусса получил почетный седьмой номер и сразу стал незаменимым игроком центра поля. В дебютном матче он отдал голевую, а в первой домашней игре дважды забил и помог «сорокам» победить «Челси».

В прошлом сезоне «Ньюкасл» вылетел из АПЛ. Но винить в этом Сиссоко никто и не пытался. За три года он ни разу не давал повода для фанатских шуток, ни разу не влез в скандал. Сиссоко хоть и не был капитаном, но сумел прочувствовать эту команду с богатой футбольной историей, живущей благородной ностальгией о былом величии.

Но в вылетевшем в Чемпионшип клубе Мусса вряд ли останется. Бенитес заявил, что не хочет отпускать полузащитника, а клуб заломил ценник чуть ли не в 30 миллионов. Но после Чемпионата Европы это вряд ли помешает Сиссоко покинуть клуб.

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Сборная, скромность и польза

Появление 26-летнего француза в заявке Дешама вызвало недоумение. Многие ожидали увидеть на его позиции Хатема Бен-Арфа. Желтые газеты даже начали подозревать главного тренера в расизме, раз он не включил в заявку ни Бен-Арфа, ни Бензема. Понятно, что дело не в этом. Дешаму не нужен был еще один дриблер, отлично владеющий мячом, но плохо взаимодействующий с партнерами. Таких мастеров у французов полно. Дешам хотел взять игрока, способного незаметно взять игру на себя. Пока все боялись и опекали Погба, реальную угрозу создавал именно Сиссоко.

Именно он был лидером французов в финале, угрожая обороне португальцев. Да, в итоге нужного результата это так и не принесло. Португальцы перебороли своего соперника, прежде всего не тактикой, а желанием победить. Понятно, что никто бы не дал Сиссоко приз лучшего игрока турнира. Но это и было его задачей – создавать опасность, оставаясь в тени. На Евро он сыграл в пяти матчах, был с командой в самые тяжелые минуты – с Румынией, Германией, Португалией. И так же, как тогда, на тренировке перед главным тренером «Тулузы», все старались показать себя, Сиссоко не привлекал внимание. А просто приносил пользу.

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