Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Эли Боп

    Тренер
    Имя Эли
    Фамилия Боп
    Гражданство Франция
    Дата рождения 17 марта 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Марсель 5 0 5 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.09.2013 Марсель 1 : 2 Арсенал
    26.11.2013 Арсенал 2 : 0 Марсель
    01.10.2013 Боруссия 3 : 0 Марсель
    22.10.2013 Марсель 1 : 2 Наполи
    06.11.2013 Наполи 3 : 2 Марсель
    • Читайте нас: 
    11