Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Эли Боп
Статистика
Эли Боп - статистика
Франция
17 марта 1955 (71)
Тренер
Статистика
Публикации
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Франция. Кубок 2012/2013
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Франция. Кубок 2010/2011
Кубок Французской Лиги 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Марсель
5
0
5
0
Лига чемпионов, 5 тур
Арсенал
2 : 0
26.11.2013
Марсель
Лига чемпионов, 4 тур
Наполи
3 : 2
06.11.2013
Марсель
Лига чемпионов, 3 тур
Марсель
1 : 2
22.10.2013
Наполи
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
3 : 0
01.10.2013
Марсель
Лига чемпионов, 1 тур
Марсель
1 : 2
18.09.2013
Арсенал
Главные новости
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
1
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
9
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
4
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+