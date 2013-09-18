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    Эли Боп - статистика

    Тренер
    Имя Эли
    Фамилия Боп
    Гражданство Франция
    Дата рождения 17 марта 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Марсель 5 0 5 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.09.2013 Марсель 1 : 2 Арсенал
    26.11.2013 Арсенал 2 : 0 Марсель
    01.10.2013 Боруссия 3 : 0 Марсель
    22.10.2013 Марсель 1 : 2 Наполи
    06.11.2013 Наполи 3 : 2 Марсель
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