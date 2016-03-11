Слуцкий огласил состав сборной на ближайшие матчи. Бенитес возглавил «Ньюкасл». Дайджест событий дня

Антонио Конте согласовал с «Челси» состав тренерского штаба​

Переговоры специалиста Антонио Конте и «Челси» в самом разгаре, и сейчас стало известно о том, что итальянцу разрешили выбрать состав своего тренерского штаба.

Скорее всего, в клуб придет Ангело Алессио, работавший с ним в «Ювентусе», и тренер Массимо Каррера.

Работающий уже долгое время в роли помощника тренера Стив Холланд сохранит позицию.

Супруга Ибрагимовича хочет, чтобы игрок вернулся в «Милан»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович может перейти в «Милан», поскольку так хочет его семья.

Ранее швед заявил, что решение о его будущем примет семья, и сообщается, что жена футболиста настаивает на его возвращении в Милан, где Ибрагимович играл с 2010-го по 2012-й год.

В этом сезоне Ибрагимович отметился 23 голами за 23 встречи.

Рафаэль Бенитес - новый главный тренер «Ньюкасла»​

Рафаэль Бенитес назначен на пост главного тренера «Ньюкасла». Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте. Испанский специалист подписал с «сороками» контракт на три года. Отмечается, что вместе с Бенитесом в Ньюкасл-апон-Тайн переберутся три представителя его тренерского штаба.

Напомним, что ранее сегодня было объявлено об увольнении Стива Макларена с должности наставника черно-белых по причине неудовлетворительных результатов команды.

После 28 туров «Ньюкасл» занимает 19 строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своем активе 24 очка.

Сергей Крицюк не намерен задерживаться в РФПЛ

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк рассказал о своих карьерных целях и задачах, и отметил, что он не планирует задерживаться в РФПЛ надолго.

«Не хочу никого обидеть, но я выступаю за то, чтобы игроки ставили перед собой максимальные цели и шли к ним. А максимальная цель – играть в лучших чемпионатах мира. Чемпионат России к ним не относится. Я иду к своей цели. Надеюсь, что мы с «Краснодаром» будем добиваться поставленных задач параллельно: я помогу клубу, а клуб поможет мне. Если каждый игрок будет мотивирован, это будет хорошо для всех. Нужно просто выкладываться по полной и выполнять свою работу. Нужно расти вместе», - сказал Крицюк.

Леонид Слуцкий объявил список игроков сборной, вызванных на матче с Литвой и Францией​

На официальном сайте РФС объявлен список игроков, которые будут вызваны в национальную сборную для подготовки к товарищеским матчам с Литвой (26 марта, Москва) и Францией (29 марта, Париж). Тренерский штаб национальной сборной России во главе с Леонидом Слуцким рассчитывает на 29 футболистов. Сообщается, что данная заявка еще может претерпеть изменения.

Отметим, что впервые вызова в сборную удостоились Гилерме из столичного «Локомотива» и Станислав Крицюк, представляющий «Краснодар».

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гилерме («Локомотив»), Станислав Крицюк («Краснодар»), Юрий Лодыгин («Зенит»).

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба - «Зенит»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Олег Кузьмин («Рубин»), Дмитрий Торбинский («Краснодар»).

Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба - «Динамо»), Александр Головин, Алан Дзагоев, Роман Широков (все - ЦСКА), Олег Иванов («Терек»), Илья Максимов («Анжи»), Павел Мамаев («Краснодар»), Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (оба - «Локомотив»), Олег Шатов, Артур Юсупов (оба - «Зенит»).

Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин (оба - «Зенит»), Александр Кержаков («Цюрих»), Федор Смолов («Краснодар»).

Жирков попал в символическую сборную Лиги чемпионов​

Защитник «Зенита» Юрий Жирков вошел в состав команды недели по версии УЕФА. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (1:2) 32-летний игрок сборной России отметился голевой передачей.

Помимо Жиркова в команду недели попали: Эдерсон («Бенфика»), Маркиньос («ПСЖ»), Андреас Самарис («Бенфика»), Давид Луиз, Анхель Ди Мария (оба – «ПСЖ»), Ренату Санчес («Бенфика»), Андре Шюррле («Вольфсбург»), Диего Коста («Челси»), Златан Ибрагимович («ПСЖ») и Криштиану Роналду («Реал»).

Рибери отказался переезжать в Китай

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери не планирует покидать Мюнхен.

«Обсуждал с Румменигге и Хенессом вопрос о новом контракте. Я бы с радостью продлил соглашение на один-два года. Я счастлив жить в Мюнхене – это очень целесообразно для моей семьи. Если бы я хотел больше денег, перебрался бы в Китай – предложения уже были, но мне это не интересно. Хочу выигрывать с «Баварией», это мой клуб», - сказал Рибери.

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«Барселона» намерена приобрести защитника «Боруссии М»​

Наставник «Барселоны» Луис Энрике заинтересован в приобретении защитника Андреаса Кристенсена из менхенгладбахской «Боруссии».

Датчанин должен усилить защитную линию. Также каталонцы планируют купить флангового защитника и центрального нападающего.

В этом сезоне Кристенсен сыграл в 22 матчах и забил два гола.

«Кубань» обыграла «Крылья Советов»

В матче 20-го тура РФПЛ «Кубань» обыграла «Крылья Советов» со счетом 2:0. Первый гол забил с пенальти новичок краснодарцев Евгений Селезнев, автором второго мяча стал Сергей Каретник.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Кубань – Крылья Советов – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Селезнев (с пенальти), 48; 2:0 – Каретник, 76.

Кубань: Беленов, Армаш, Клещенко, Аподи, Зотов, Рабиу, Якуба, Хубулов (Майрович, 90+2), Каретник (Концедалов, 89), Букур (Лобкарев, 78), Селезнев.

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Бато, Таранов, Бурлак, Родич (Корниленко, 71), Померко, Габулов, Бруно (Чочиев, 88), Молло, Яхович.

Предупреждения: Клещенко, 5; Померко, 36; Бурлак, 45+2; Таранов, 73; Букур, 74.

Судья: Сергей Карасев.

Турнирная таблица РФПЛ

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