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  • «Непревзойденным актером на сцене «Энфилда» стал «маленький царь». Покеру Аршавина – 8 лет

«Непревзойденным актером на сцене «Энфилда» стал «маленький царь». Покеру Аршавина – 8 лет

Предыстория

Подарив всей России фантастическое лето 2008-го вместе с партнерами по сборной, Андрей Аршавин завершил сезон в «Зените» и успешно отбыл в Лондон в последний день января 2009 года. «Арсенал» приобрел русскую звезду за 16,5 миллионов евро. Спустя месяц Аршавин получил травму в игре с «Блэкберном», столкнувшись с голландским защитником Ойером, которого так терзал на Евро-2008, а затем почти сразу же забил свой первый гол в составе «канониров» как раз этому клубу. До чуда на «Энфилде» оставался еще месяц.

А потом наступило 21-е апреля. «Арсенал» приехал в Ливерпуль, находясь на привычном четвертом месте, тогда как команда Рафаэля Бенитеса подпирала лидера – «Манчестер Юнайтед», отставая на одно очко (у «МЮ» еще был матч в запасе). Забавно, что ливерпульцы только что пережили ответный четвертьфинал Лиги чемпионов с «Челси», сыграв именно 4:4 и вылетев из турнира (в первой игре уступили 1:3). «Арсенал» же спокойно выбросил из ЛЧ «Вильярреал» и готовился к полуфиналам против «МЮ». Клубы АПЛ в главном клубном турнире Европы тогда еще были вполне конкурентоспособны.

Матч

Впрочем, на «Энфилде» об ЛЧ уже никто не думал. Сражение «Ливерпуля» с «Арсеналом» – без сомнения топ-матч. Кто станет героем – Торрес, Бендтнер, Кюйт, Фабрегас, а может, Хаби Алонсо или Насри? Торрес забил два, дублем отличился и Бенаюн, но про них после игры никто не говорил. Кюйт дважды ассистировал, классную игру провел и Фабрегас, но и о них не вспоминали. С ума всех без исключения свел маленький русский волшебник. Так на «Энфилде» солировали лишь в 1946-м, когда Деннис Уэсткотт из «Вулверхэмптона» отметился покером. Это в те времена, когда ни о какой Лиге чемпионов или чемпионате Европы по футболу не было и речи, а в элите английского футбола играли «Шеффилд Юнайтед», «Престон», «Гримсби», «Хаддерсфилд» и «Брентфорд».

Описывать все, что делал Аршавин в этом матче смысла нет – это надо видеть, освежать в памяти и наслаждаться. Футбольная Россия вновь прогремела, по сути, на весь мир, по суперпозитивному поводу, за что Андрея Сергеевича стоит благодарить особо. Впрочем, почти все яркие победы тех лет (Евро, Кубок и Суперкубок УЕФА) связаны с ним напрямую.

Реакция

«Мне пришлось смотреть его голы даже тогда, когда я не хотел этого делать. Их слишком часто показывали по телевидению, – рассказал через день после матча Арсен Венгер. – Я наблюдал за этими четырьмя голами, и один казался лучше другого. Два были забиты благодаря великолепным ударам из-за пределов штрафной, один стал результатом отличной комбинации, а еще один случился из-за ошибки Аурелио, которой и воспользовался Аршавин».

«Андрей – феномен, тут нет сомнений! Меньше чем за два месяца он выучил английский, не стесняется высказывать свое мнение, а на поле в любую секунду может внести решающий вклад в игру», – это уже реакция одноклубника Гаэля Клиши.

«Четыре гола на «Энфилде» в матче с «Ливерпулем» вывели его на путь к тому, чтобы стать героем «канониров», – уверены в Daily Mail. «Бенитес признал, что надежды «Ливерпуля» на титул подверглись серьезному удару по итогам матча с «Арсеналом», в котором Андрей Аршавин забил четыре захватывающих дух гола», – отметили в The Times.

«Аршавин – это то самое редкое отклонение «Арсенала» от ставки Арсена Венгера на молодежь. Ему уже почти 30, он полностью сформировался под влиянием другой культуры, да и куплен был в последнюю минуту зимнего трансферного окна. Такую вульгарность на рынке талантов главный тренер «Арсенала» показывает по большим праздникам», – заметили в The Guardian.

«Четыре удара, все в створ – и четыре гола. Если большинство предыдущих приобретений нужно было доводить до ума, то в лице Аршавина Арсен Венгер получил готовый продукт, похожий на боксера Рикки Хаттона», – сравнили в Independent.

«Впервые за 63 года на «Энфилде» игрок гостей смог забить четыре мяча – один был пущен, как из гаубицы, с отклонением, а другие три – прямыми разящими ударами», – восхитились в The Telegraph.

«Непревзойденным актером на сцене «Энфилда» стал «маленький царь» Андрей Аршавин», – подытожил немецкий Focus.

Герой

«Просто какое-то очень приятное состояние внутри. Но в то же время проскальзывает мысль: клево уже не будет, клево уже было. Потому что забить четыре мяча трудно даже команде второй лиги, – рассказал Аршавин «СЭ». – Да, моя эффективность в этом матче была просто поразительной: четыре удара по воротам – четыре гола. А если еще учесть, что мяч до меня дошел раз десять, не больше, то можно говорить, что без вмешательства звезд точно не обошлось.

Откуда у меня взялись силы на такой рывок перед четвертым мячом из своей штрафной к чужой на 90-й минуте? Сам удивляюсь. Обогнать Уолкотта у нас в команде не может никто. За ним обычно не успевают ни свои, ни чужие. А мне такое удалось. Как? За счет чего? Наверное, просто был мой день. Говорит ли рывок о том, что сил уже хватает на весь матч? Нет – о том, что в первом тайме я хорошо отдохнул (смеется). А если серьезно, то в таких матчах об усталости просто не вспоминаешь».

Будущее

Сезон-2008/09 Аршавин завершил с приличными показателями: 6+5 по системе «гол плюс пас» в АПЛ за 12 матчей, еще две голевые передачи в матчах Кубка. Всего же – 31+38 за четыре года. Целый ряд абсолютно гениальных мячей, победный гол «Барселоне» и всенародное обожание. Аршавина полюбили фанаты «Арсенала», но мнение о том, что в этот клуб Андрей приехал поздновато (в 27 лет) было очень популярно. Винят и Венгера в том, что он не использовал футболиста правильно. В комментариях к видео на YouTube со всеми голами Аршавина за «Арсенал» эту мысль высказывают особенно часто.

Летом 2013 года у россиянина закончился контракт с «канонирами», и он вернулся в «Зенит», где еще успел поиграть полсезона в 2012-м. История с АПЛ завершена. Но покер на «Энфилде» из памяти не сотрется никогда. Вряд ли аршавинское достижение можно будет превзойти, но даже повторить его – практически нереально. Если только еще через 63 года. Например, в сезоне-2071/72.

Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Ливерпуль Блэкберн Аршавин Андрей Клиши Гаэль Торрес Фернандо Венгер Арсен Бенитес Рафаэль
Комментарии (15)
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RedGreenHooligan
1492765758
Трудно предъявлять претензии Аршавину по карьере в Лондоне... он был одним из лучших в Арсенале в то время... жаль, что переехал туда на пике своей карьеры не смог толком долго поиграть( перейди он в топ клуб на пару лет раньше он бы точно взорвал бы всю Европу своей игрой...
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filosof sparty
1492767589
Можно как угодно к нему относиться, но он был гениальным игроком, лучшим за последние много много лет! Очень жаль, что уехал так поздно...был бы звездой мирового уровня!..он и сам наверняка жалеет
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bset
1492769207
И вот спустя уже почти 5 лет после того случая с "нашими проблемами", можно смело говорить. При всей наглости в тот момент он остается лучшим игроком России за последнее время и в ближайшее время ничего лучше с нашим футболом не случиться. А то и не только в ближайшее время...
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MadPampers
1492769620
Этот день и этот матч он запомнит до конца своих дней и запомнит не только он, запомнит вся Россия, гений Андрея сотворил чудо в тот день p.s больше всего в этом матче меня удивил не его покер - КАК? КАК? КАК он обогнал Уолкотта, как он обогнал эту ракету? О_о
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firs04
1492771485
В Лондоне он уже легенда! Какой бы у него острый язык не был, он отличный футболист, каких у нас в стране сейчас нет
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moneyonstart
1492772715
Russian Messi Bravo!!!
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vbn123
1492785182
31 гол и 46 голевых передач , и продан был за 16,8 млн. фунтов ,а это около 25 млн. долларов по тем временам. Андрей -это феномен и это чистейшая правда !!
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Superviser77
1492834703
Это было круто!
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BAIv
1493028034
игрок с мозгами и глазами, сейчас слепые , деревянные дзюба и кокоша
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andrej-lucevich
1493293554
шава красава
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