Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Рафаэль Бенитес
Главные новости
Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
Больше новостей, фото и видео в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь!
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
Реклама
Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сегодня! Делайте ставки, получив до 17000 рублей бесплатно
12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
6
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
4
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
7
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
Конкурс прогнозов
Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
10:13
У «Манчестер Сити» 9 побед подряд с общим счетом 34:3
1
10:07
«Манчестер Сити» показал худший процент владения мячом при Гвардиоле на «Этихаде»
10:01
«Зенит» хочет выкупить Мантуана
2
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Рафаэль Бенитес - новости
Тренер
Имя
Рафаэль
Фамилия
Бенитес
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 апреля 1960
Статистика
Новости
Статьи
Посты
10 апреля
19:33
«Лестер» ведет переговоры с экс-тренером «Реала» и «Ливерпуля»
20 февраля
18:05
Бенитес рассказал, почему считает «Наполи» одним из фаворитов Лиги чемпионов
1
18 февраля
12:50
Бенитес: «В «Реале» мне не дали победить»
1
15 января
17:52
«Вест Хэм» рассматривает двух тренеров на замену Мойесу
2 января
21:39
Сборная Бельгии рассматривает кандидатуры двух экс-тренеров «Челси»
1
25 декабря 2022
17:57
Зидан, Тухель, Почеттино, Бенитес – претенденты на пост тренера сборной Бразилии
3
4 октября 2022
13:33
Бенитес может возглавить аутсайдера АПЛ
18 января 2022
22:35
Моуринью – кандидат на замену Бенитесу в «Эвертоне». Переговоры еще не начались (Sky Sports)
4
16 января 2022
18:02
Бенитес уволен из «Эвертона» после полугода работы
6
12:34
Временным сменщиком Бенитеса в «Эвертоне» будет Данкан Фергюсон (90min)
2
01:12
«Эвертон» в ближайшие часы уволит Бенитеса (Николо Скира)
3
15 января 2022
18:52
Фото
Бенитес улыбался при 0:2 от аутсайдера «Норвича»
5
9 января 2022
12:30
Бенитес – о дебюте Миколенко в «Эвертоне»: «Он хорошо сыграл против «Халл Сити»
1
25 декабря 2021
23:34
Бенитес хочет подписать в «Эвертон» Головина (The Athletic)
5
23 декабря 2021
22:54
«Эвертону» отказали в переносе матча с «Бернли». В команде Бенитеса здоровы девять полевых футболистов
3
15 декабря 2021
13:24
Тиль может перейти в «Эвертон». Им интересуется лично Бенитес
7
7 декабря 2021
07:53
Бенитес – второй тренер, обыгравший «Арсенал» в АПЛ с четырьмя командами
1
1 декабря 2021
20:24
«Эвертон» – «Ливерпуль»: команда Бенитеса не побеждает в семи матчах АПЛ подряд
21 ноября 2021
18:53
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» и отстает от «Челси» на три очка
8 ноября 2021
08:37
Бенитес – об интересе «Эвертона» к Головину: «Слишком рано говорить о трансферах»
2
18 сентября 2021
21:31
АПЛ. «Астон Вилла» разгромила «Эвертон» Бенитеса и опередила «Арсенал»
28 августа 2021
14:57
Экс-форвард ЦСКА Рондон может перейти в «Эвертон»
1
14 августа 2021
18:58
АПЛ. «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» Виейра, «Эвертон» победил в дебютном матче Бенитеса и другие результаты
30 июня 2021
17:55
Бенитес – первый тренер за 130 лет, возглавлявший и «Эвертон», и «Ливерпуль»
1
17:33
Фото
Бенитес – новый главный тренер «Эвертона»
3
12:51
Видео
Бенитес прибыл на базу «Эвертона». Сегодня его представят в качестве главного тренера
29 июня 2021
22:38
Sky Sports: Бенитес подписал контракт с «Эвертоном» на три года. Завтра его представят болельщикам
3
28 июня 2021
15:22
Фото
«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай». Фанаты «Эвертона» оставили баннер возле дома Бенитеса
6
26 июня 2021
19:53
Sky Sports: Бенитес возглавит «Эвертон»
4
18 июня 2021
09:59
Фото
Фанаты «Эвертона» вывесили у «Гудисон Парк» баннеры против назначения Бенитеса
Предыдущая
1
2
3
4
5
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение