Бенитес назвал лучшего игрока, которого он тренировал

Бывший тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес выделил лучшего футболиста в своей карьере.

«Лучший из моих футболистов – Стивен Джеррард. Теперь я могу это сказать. У Стиви было все.

Единственное, чего не хватало Джеррарду, – тактических знаний о своей позиции, которые были у иностранных футболистов.

У Стиви было столько энергии, он мог делать что угодно, но не всегда хватало понимания позиции», – сказал Бенитес.