Бенитес назвал лучшего игрока, которого он тренировал

Бывший тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес выделил лучшего футболиста в своей карьере.
«Лучший из моих футболистов – Стивен Джеррард. Теперь я могу это сказать. У Стиви было все.
Единственное, чего не хватало Джеррарду, – тактических знаний о своей позиции, которые были у иностранных футболистов.
У Стиви было столько энергии, он мог делать что угодно, но не всегда хватало понимания позиции», – сказал Бенитес.
- Испанец возглавлял «Ливерпуль» в 2004-2010 годах.
- Всю карьеру Джеррард провел на «Энфилде».
- Сейчас он тренирует «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии.
Источник: Goal