Бенитес: «В «Реале» мне не дали победить»

Бывший главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес считает, что мадридский клуб поспешил с его увольнением.

«В «Реале» мне не дали победить. Мы стали первыми в группе Лиги чемпионов. Была проделана большая работа, чтобы команда выиграла ЛЧ,

Из Кубка Испании нас исключили из-за административной ошибки с Черышевым. Потом все говорили, что это была моя вина, но я трижды предупреждал клуб об этом.

«Реал» физически превосходил соперников. Когда я уходил, мы отставали от «Барселоны» на два очка, имея на одну игру меньше.

Два месяца спустя «Реал» отставал от «Барсы» на 12 очков», – сказал Бенитес.

Тренер работал в «Реале» с июля 2015 по январь 2016 года.

Бенитеса сменил Зинедин Зидан.

С французом команда выиграла ЛЧ в сезоне-2015/16.

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