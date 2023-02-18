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    Бенитес: «В «Реале» мне не дали победить»

    Бывший главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес считает, что мадридский клуб поспешил с его увольнением.

    «В «Реале» мне не дали победить. Мы стали первыми в группе Лиги чемпионов. Была проделана большая работа, чтобы команда выиграла ЛЧ,

    Из Кубка Испании нас исключили из-за административной ошибки с Черышевым. Потом все говорили, что это была моя вина, но я трижды предупреждал клуб об этом.

    «Реал» физически превосходил соперников. Когда я уходил, мы отставали от «Барселоны» на два очка, имея на одну игру меньше.

    Два месяца спустя «Реал» отставал от «Барсы» на 12 очков», – сказал Бенитес.

    • Тренер работал в «Реале» с июля 2015 по январь 2016 года.
    • Бенитеса сменил Зинедин Зидан.
    • С французом команда выиграла ЛЧ в сезоне-2015/16.

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    Источник: Cadena Ser

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