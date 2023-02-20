Бенитес рассказал, почему считает «Наполи» одним из фаворитов Лиги чемпионов

Экс-тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес считает, что у неаполитанского клуба есть шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Когда люди говорят о фаворитах Лиги чемпионов, то всегда называют одни и те же команды: «Реал», «Манчестер Сити» и так далее.

Мне кажется, у «Наполи» есть все карты, чтобы заявить о себе и в Европе. Им нечего терять, они хорошо играют, у них большой отрыв в чемпионате, что не будет сильно отвлекать их и не будет требовать больших затрат с точки зрения физики и психологии.

Они могут пройти далеко в Европе, и чем дальше, тем больше они будут расти. И я знаю, что для Неаполя очень важно поддерживать свою команду.

Не говорю, что «Наполи» точно выиграет Лигу чемпионов, но они могут это сделать», — цитирует Бенитеса La Gazzetta dello Sport.

«Наполи» встретится в 1/8 финала с «Айнтрахтом».

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