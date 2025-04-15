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Бенитес назвал футболиста, который заслужил «Золотой мяч»

Сегодня, 16:23
1

Экс-тренер «Реала» и «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес высказался о Мохамеде Салахе.

«Это огромная и исключительная фигура для мирового футбола. В последние годы он неизменно демонстрировал свои качества и поддерживал свой уровень, чего не удается достичь многим игрокам.

Салах делает разницу в каждой игре. Конечно, он заслуживает «Золотой мяч». Почему нет?» – заявил Бенитес.

  • В этом сезоне Салах забил 32 гола и сделал 23 ассиста в 46 матчах.
  • Его считали фаворитом на получение «Золотого мяча» до вылета «Ливерпуля» из Лиги чемпионов.
  • Египетский нападающий продлил контракт с клубом АПЛ до 2027 года.

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Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Салах Мохамед Бенитес Рафаэль
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Комментарии (1)
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Шер1980
1744724220
Пусть салах сперва лигу чемпионов выграет,потом подумаем.
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