Бенитес назвал футболиста, который заслужил «Золотой мяч»

Экс-тренер «Реала» и «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес высказался о Мохамеде Салахе.

«Это огромная и исключительная фигура для мирового футбола. В последние годы он неизменно демонстрировал свои качества и поддерживал свой уровень, чего не удается достичь многим игрокам.

Салах делает разницу в каждой игре. Конечно, он заслуживает «Золотой мяч». Почему нет?» – заявил Бенитес.