Бенитес назвал футболиста, который заслужил «Золотой мяч»

Экс-тренер «Реала» и «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес высказался о Мохамеде Салахе.
«Это огромная и исключительная фигура для мирового футбола. В последние годы он неизменно демонстрировал свои качества и поддерживал свой уровень, чего не удается достичь многим игрокам.
Салах делает разницу в каждой игре. Конечно, он заслуживает «Золотой мяч». Почему нет?» – заявил Бенитес.
- В этом сезоне Салах забил 32 гола и сделал 23 ассиста в 46 матчах.
- Его считали фаворитом на получение «Золотого мяча» до вылета «Ливерпуля» из Лиги чемпионов.
- Египетский нападающий продлил контракт с клубом АПЛ до 2027 года.
Источник: Marca