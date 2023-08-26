Примера. «Реал» победил на выезде «Сельту» Бенитеса (1:0) и идет без потерь, Беллингем вновь забил

«Реал» в третьем туре Примеры победил на выезде «Сельту». В третьем матче подряд забил новичок мадридцев Джуд Беллингем.

До гола британца у «Реала» не реализовал пенальти Родриго.

«Реал» идет без потерь. У «Сельты» Рафаэля Бенитеса, тренировавшего по ходу карьеры и мадридцев, после трех туров одно очко.

Испания. Примера. 3-й тур

Сельта – Реал – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Беллингем, 81.

Незабитые пенальти: нет – Родриго, 68.

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