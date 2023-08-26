Примера. «Реал» победил на выезде «Сельту» Бенитеса (1:0) и идет без потерь, Беллингем вновь забил

если бы гол сельты на 3 минуте не отменили, то реал мог бы и разгромить сельту, как мне кажется. завелись бы - и дёрнули бы. а так пришлось осторожничать.
«Реал» в третьем туре Примеры победил на выезде «Сельту». В третьем матче подряд забил новичок мадридцев Джуд Беллингем.
До гола британца у «Реала» не реализовал пенальти Родриго.
«Реал» идет без потерь. У «Сельты» Рафаэля Бенитеса, тренировавшего по ходу карьеры и мадридцев, после трех туров одно очко.
Испания. Примера. 3-й тур
Гол: 0:1 – Беллингем, 81.
Незабитые пенальти: нет – Родриго, 68.