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    • Примера. «Реал» победил на выезде «Сельту» Бенитеса (1:0) и идет без потерь, Беллингем вновь забил

    Примера. «Реал» победил на выезде «Сельту» Бенитеса (1:0) и идет без потерь, Беллингем вновь забил

    «Реал» в третьем туре Примеры победил на выезде «Сельту». В третьем матче подряд забил новичок мадридцев Джуд Беллингем.

    До гола британца у «Реала» не реализовал пенальти Родриго.

    «Реал» идет без потерь. У «Сельты» Рафаэля Бенитеса, тренировавшего по ходу карьеры и мадридцев, после трех туров одно очко.

    Испания. Примера. 3-й тур

    Сельта – Реал – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Беллингем, 81.

    Незабитые пенальти: нет – Родриго, 68.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6064

      fakeid 1 час назад

      если бы гол сельты на 3 минуте не отменили, то реал мог бы и разгромить сельту, как мне кажется. завелись бы - и дёрнули бы. а так пришлось осторожничать.

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