Статистика по турнирам

Греция. Кубок 2025/2026 Греция. Суперлига 2025/2026 Лига Европы 2025/2026 Испания. Кубок 2023/2024 Испания. Примера 2023/2024 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Товарищеские матчи 2021 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Испания. Примера 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Италии 2014 Товарищеские матчи 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Emirates 2013 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Кубок Лиги 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Клубный чемпионат мира 2012 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Италия. Серия А 2010/2011 Клубный Чемпионат Мира 2010 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Италии 2010 Суперкубок УЕФА 2010 Товарищеские матчи 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок Английской лиги 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Суперкубок УЕФА 2005