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Рафаэль Бенитес
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Рафаэль Бенитес - статистика
Испания
16 апреля 1960 (66)
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Суперкубок УЕФА 2005
Команда
И
В
П
Н
Панатинаикос
3
1
2
0
Греция. Кубок, 1/2 финала
ПАОК
2 : 0
11.02.2026
Панатинаикос
Греция. Кубок, 1/2 финала
Панатинаикос
0 : 1
04.02.2026
ПАОК
Греция. Кубок, 1/4 финала
Панатинаикос
3 : 0
14.01.2026
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