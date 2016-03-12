Ибрагимович может перейти в «МЮ». «Ростов» – первый в РФПЛ. Дайджест событий дня

Ибрагимович может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович во время летнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Контракт шведского форварда с французским клубом истекает летом 2016 года. Если стороны не договорятся о продлении трудового соглашения, игрок станет свободным агентом. Ранее агент футболиста Мино Райола заявил, что его клиент определился со своим будущим.

Станция метро «Черкизовская» может быть переименована в честь «Локомотива»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что строящаяся станция метро "Черкизовская», которая будет проходить по МКЖД, может быть переименована в честь «Локомотива». Напомним, имена московского «Динамо», «Спартак» и ЦСКА имеют три станции.

10 трансферных попаданий и промахов «Локомотива»

Кавани может продолжить карьеру в «Челси»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может перейти в «Челси» по завершении текущего сезона. В его услугах заинтересован Антонио Конте, который возглавит синих этим летом. Итальянский специалист включил уругвайца в свой шорт-лист, состоящий из пяти игроков.

«Кубань» планирует продлить контракт с Бальде

«Кубань» намеревается продлить контракт с нападающим Ибрахимом Бальде. Об этом сообщил генеральный директор краснодарского клуба Валерий Стаценко. «Мы однозначно заинтересованы в том, чтобы сохранить его в команде», – сказал Стаценко.

Стали известны финансовые детали контракта Бенитеса с «Ньюкаслом»

Стали известны некоторые подробности соглашения Рафаэля Бенитеса с «Ньюкаслом». По информации источника, испанского специалиста ждет бонус в размере 3 миллионов фунтов, если под его руководством команда избежит вылета из АПЛ в текущем сезоне. Также стала известна и постоянная зарплата испанца. Она составляет 6 миллионов фунтов в год.

«Шанхай Шэньхуа» готов платить Мело 8 миллионов за сезон

Полузащитник «Интера» Фелипе Мело получил заманчивое предложение из Китая. Как утверждает источник, 32-летним бразильцем очень заинтересован «Шанхай Шэньхуа». Сообщается, что клуб предложил хавбеку зарплату в 8 миллионов евро за сезон.

«Эвертон» выбил «Челси» из Кубка Англии

В матче 1/4 Кубка Англии «Эвертон» обыграл «Челси» со счетом 2:0. Победу ливерпульцам принес дубль Ромелу Лукаку. Удаления в этом матче получили Коста и Барри. В полуфинале «Эвертон» сыграет с «Кристал Пэлас».

РФПЛ. «Ростов» победил ЦСКА и возглавил турнирную таблицу

В центральном поединке 20-го тура РФПЛ «Ростов» при своих болельщиках добился победы над лидером ЦСКА и вышел на первое место в турнирной таблице, обогнав армейцев по дополнительным показателям при равенстве очков. Авторами голов у ростовчан стали нападающий Дмитрий Полоз и хавбек Мусса Думбия. В другом матче тура «Спартак» одолел «Амкар» (2:1), а «Урал» в результативном противостоянии обыграл «Анжи» (4:2).

Два видео о том, как «Ростов» обыграл ЦСКА

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 20-й тур РФПЛ

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