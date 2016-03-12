Ибрагимович может перейти в «МЮ». «Ростов» – первый в РФПЛ. Дайджест событий дня

Ибрагимович может стать игроком «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович во время летнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Контракт шведского форварда с французским клубом истекает летом 2016 года. Если стороны не договорятся о продлении трудового соглашения, игрок станет свободным агентом. Ранее агент футболиста Мино Райола заявил, что его клиент определился со своим будущим.
Станция метро «Черкизовская» может быть переименована в честь «Локомотива»
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что строящаяся станция метро "Черкизовская», которая будет проходить по МКЖД, может быть переименована в честь «Локомотива». Напомним, имена московского «Динамо», «Спартак» и ЦСКА имеют три станции.
10 трансферных попаданий и промахов «Локомотива»
Кавани может продолжить карьеру в «Челси»
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может перейти в «Челси» по завершении текущего сезона. В его услугах заинтересован Антонио Конте, который возглавит синих этим летом. Итальянский специалист включил уругвайца в свой шорт-лист, состоящий из пяти игроков.
«Кубань» планирует продлить контракт с Бальде
«Кубань» намеревается продлить контракт с нападающим Ибрахимом Бальде. Об этом сообщил генеральный директор краснодарского клуба Валерий Стаценко. «Мы однозначно заинтересованы в том, чтобы сохранить его в команде», – сказал Стаценко.
Стали известны финансовые детали контракта Бенитеса с «Ньюкаслом»
Стали известны некоторые подробности соглашения Рафаэля Бенитеса с «Ньюкаслом». По информации источника, испанского специалиста ждет бонус в размере 3 миллионов фунтов, если под его руководством команда избежит вылета из АПЛ в текущем сезоне. Также стала известна и постоянная зарплата испанца. Она составляет 6 миллионов фунтов в год.
«Шанхай Шэньхуа» готов платить Мело 8 миллионов за сезон
Полузащитник «Интера» Фелипе Мело получил заманчивое предложение из Китая. Как утверждает источник, 32-летним бразильцем очень заинтересован «Шанхай Шэньхуа». Сообщается, что клуб предложил хавбеку зарплату в 8 миллионов евро за сезон.
«Эвертон» выбил «Челси» из Кубка Англии
В матче 1/4 Кубка Англии «Эвертон» обыграл «Челси» со счетом 2:0. Победу ливерпульцам принес дубль Ромелу Лукаку. Удаления в этом матче получили Коста и Барри. В полуфинале «Эвертон» сыграет с «Кристал Пэлас».
РФПЛ. «Ростов» победил ЦСКА и возглавил турнирную таблицу
В центральном поединке 20-го тура РФПЛ «Ростов» при своих болельщиках добился победы над лидером ЦСКА и вышел на первое место в турнирной таблице, обогнав армейцев по дополнительным показателям при равенстве очков. Авторами голов у ростовчан стали нападающий Дмитрий Полоз и хавбек Мусса Думбия. В другом матче тура «Спартак» одолел «Амкар» (2:1), а «Урал» в результативном противостоянии обыграл «Анжи» (4:2).
Два видео о том, как «Ростов» обыграл ЦСКА
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 20-й тур РФПЛ
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