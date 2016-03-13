Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 20-й тур РФПЛ

«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 20-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Николай Живоглядов.

«Кубань» - «Крылья Советов» - 2:0

Алексей Сафонов. Прогноз: 2:0. «Кубань» играет дома. Команда сейчас находится в не очень хорошей ситуации в турнирной таблице, надо выбираться. Краснодарцы показали неплохой футбол в первых весенних играх, поэтому жду от них результата. «Крылья»? Нет, в этом матче я в них не верю.

Николай Живоглядов. Прогноз: 2:1. «Кубань» с учетом кубковых 120 минут с «Зенитом» провела на одну игру больше, чем «Крылья Советов», поэтому к очной встрече физически готова лучше. Приобретение Селезнева – успех краснодарской селекции. В матчах с «Зенитом» и «Рубином» Евгений выглядел добротно. Думаю, с «Крыльями» удача ему соблаговолит, а «Кубань» при поддержке родных трибун возьмет верх.

«Урал» - «Анжи» - 4:2

А.С. Прогноз: 1:0. Махачкалинцы очень бледно выглядели в домашней встрече с пермским «Амкаром», проиграв сопернику с минимальным счетом. Считаю, что сейчас «Анжи» является одним из главных кандидатов на вылет из Премьер-лиги.

Н.Ж. Прогноз: 1:0. Не понятно, чего ждать от «Анжи». Концовка первой части сезона махачкалинцам удалась на славу, а вот после паузы команда вновь зачахла. Конечно, нужно время, чтобы дойти до нужных кондиций, но пока до них будешь доходить, соперники уже ускачут. Отдаю три очка «Уралу».

«Спартак» - «Амкар» - 2:1

А.С. Прогноз: 2:0. «Спартак» оказался сейчас в непростой ситуации, ведь команде просто необходимо набирать максимум очков, если в клубе все еще хотят оказаться в зоне еврокубков. Да и при своих болельщиках лучше показать стопроцентный результат.

Н.Ж. Прогноз: 2:1. «Спартак» бездарно уступил ЦСКА в московском дерби. После таких игр положено взбодриться и на следующую игру выходить только с одной установкой – уничтожать (соперника, разумеется). А тут «Амкар», который против «Анжи» не показал ничего сверхъестественного и победил лишь за счет ошибки Юрченко. Если красно-белым нужны еврокубки, побеждать «Амкар» они обязаны.

«Ростов» - ЦСКА - 2:0

А.С. Прогноз: 1:1. «Ростов» здорово выглядит. Это прагматичная команда, которая вряд ли захочет выпадать из гонки за медали. ЦСКА же показал неплохой футбол в дерби и отправится на выезд за очками.

Н.Ж. Прогноз: 0:1. Во встрече двух лидеров может произойти всякое. На мой взгляд, армейцы выглядят немного предпочтительнее, однако играть с «Ростовом» в гостях – то еще удовольствие. Все говорят о магии Бердыева, но Слуцкий – волшебник не хуже. Видится, что волшебство второго окажется сильнее, и донская оборона хотя бы раз да треснет под натиском атаки ЦСКА.

«Мордовия» - «Краснодар» - 0:1

А.С. Прогноз: 0:2. «Быки» будут посильнее классом, плюс вылет из еврокубков положительно скажется на «Краснодаре» - не надо будет распыляться сразу на несколько фронтов этой весной.

Н.Ж. Прогноз: 1:2. В прошлом туре «Краснодар» не уступил «Зениту». С одной стороны, это круто, с другой – ничего такого «быки» не показали, лишь не дали себе набедокурить в обороне. С «Мордовией» должно быть полегче, но это не значит, что краснодарцы – очевидные фавориты. Моменты у хозяев будут, правда, не факт, что этого хватит, чтобы не проиграть.

«Локомотив» - «Уфа» - 2:0

А.С. Прогноз: 2:0. Разного уровня команды, да и железнодорожникам нельзя терять очки, если они еще теплят надежду оказаться в зоне еврокубков. Когда, если не сейчас, добиваться положительного результата.

Н.Ж. Прогноз: 2:0. После поражения от «Терека» «Локомотиву» нужно реабилитироваться в первую очередь перед самим собой. «Уфа» подходит для этого как никогда кстати. Москвичи, которые наверняка причисляют себя к соискателям путевки в Лигу чемпионов, должны побеждать в таких матчах без лишних нервов.

«Зенит» - «Рубин» - 4:2

А.С. Прогноз: 1:0. Будет петербуржцам тяжело после «Бенфики», меньше времени останется на восстановление, но при своих болельщиках надо брать три очка. В прошлом туре сине-бело-голубые потеряли баллы в Краснодаре, а теперь уже таких осечек делать нельзя.

Н.Ж. Прогноз: 1:0. Пахать на два фронта – тяжелая ноша, но при имеющейся обширной обойме игроков «Зенит» должен справляться и в РФПЛ, и в Лиге чемпионов. Зря, что ли, Кокорина с Жирковым покупали? Вот пусть эта парочка при содействии Маурисио и соорудит гол в ворота «Рубина», который принесет сине-бело-голубым три очка.

«Динамо» - «Терек» - 0:1

А.С. Прогноз: 1:1. Бело-голубые не очень хорошо играют в обороне, что и показали последние встречи клуба. Но думаю, что очко подопечные Андрея Кобелева взять смогут.

Н.Ж. Прогноз: 0:0. Вряд ли команды порадуют зрителей результативностью. У «Динамо» хромает атака: Бечирай пока только осваивается, а Погребняк после возвращения в Россию так ничего внятного и не показал. «Терек» же проиграл лишь два раза, причем эти поражения пришлись как раз на выездные игры. Не исключено, что в этом матче все может решить один шальной гол, но поставлю на нулевую ничью.

20-й тур:

Алексей Сафонов — «Бомбардир» — 16:17

Итоговый счет:

Алексей Сафонов – «Бомбардир» — 187:173

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 19-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 18-й тур РФПЛ

Фото: rfpl.org