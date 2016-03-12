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    Два видео о том, как «Ростов» обыграл ЦСКА


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    Голосов: 0
    12.03.2016 20:45
    В центральном матче тура «Ростов» выиграл у ЦСКА со счетом 2:0. «Бомбардир» показывает голы этой встречи.

    Игра в первой половине матча проходила на высоких скоростях. Но в концовке тайма «Ростов» воспользовался шансом. Полоз завершил комбинацию ударом в пустые ворота. В этом моменте есть большие подозрения на офсайд. Армейцы свой самый опасный эпизод создали лишь незадолго до финального свистка, однако Джанаев команду подтащил. А на последних секундах встречи Мусса Думбия убежал в контратаку и добил ЦСКА.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ростов»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 13 марта 2016, 03:03

      за второй БЕРДЫЕВА В СПАРТАК!!!

      0
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 13 марта 2016, 03:01

      за первый гол Коней ПРОСТО ОТЫМЕЛИ!!!!!! сборная((((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 13 марта 2016, 00:49

      Красавцы-Бердыева в тренеры сборной!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      sany85 12 марта 2016, 22:52

      бердыев красава!!!

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 12 марта 2016, 22:32

      Бердыш то тащит))

      0
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      Рейтинг: +9

      семёнкин 12 марта 2016, 21:36

      КЛАССССССС

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 12 марта 2016, 21:25

      Ростов браво!!!

      0
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