Два видео о том, как «Ростов» обыграл ЦСКА

В центральном матче тура «Ростов» выиграл у ЦСКА со счетом 2:0. «Бомбардир» показывает голы этой встречи.

Игра в первой половине матча проходила на высоких скоростях. Но в концовке тайма «Ростов» воспользовался шансом. Полоз завершил комбинацию ударом в пустые ворота. В этом моменте есть большие подозрения на офсайд. Армейцы свой самый опасный эпизод создали лишь незадолго до финального свистка, однако Джанаев команду подтащил. А на последних секундах встречи Мусса Думбия убежал в контратаку и добил ЦСКА.