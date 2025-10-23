23.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы, 3 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-2-1-2
99
Свилар
24
Зиолковски
23
Манчини
22
Эрмосо
2
Челик
43
Уэсли
21
Эль-Айнауи
17
Коне
18
Соуле
21
Дибала
9
Довбик
4-3-1-2
23
Йедличка
40
Дуэ
21
Емелка
5
22
Палушка
6
Черв
18
Ладра
19
Суаре
99
Мемич
17
Дуросинми
80
Аду
18
Соуле
5
Н'Дика
5
Н'Дика
18
Соуле
17
Коне
61
Писилли
61
Писилли
17
Коне
24
Зиолковски
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
24
Зиолковски
2
Челик
17
Бэйли
17
Бэйли
2
Челик
9
Довбик
11
Фергюсон
11
Фергюсон
9
Довбик
21
Емелка
15
Маркович
15
Маркович
21
Емелка
22
Палушка
24
Гавел
24
Гавел
22
Палушка
5
80
Зеликович
80
Зеликович
5
18
Ладра
9
Висински
9
Висински
18
Ладра
80
Аду
72
72
80
Аду
Остались в запасе
Рома
Виктория
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Рома - Виктория
2
5
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
10
3
Нарушения
12
19
Офсайды
1
2
Количество передач
506
247
Сейвы
0
7
Точность передач %
85
64
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.36
0.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Виктории», 3 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Виктория»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»