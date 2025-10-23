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  • «Рома» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

«Рома» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

23 октября 2025, 20:50
Рома
23.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
1 : 2
Завершен
Виктория
54' П. Дибала (П)
20' П. Квабена Аду 22' Ш. Суаре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
5
Karel Spacil
ЦЗ
6
Лукас Черв
(К) ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
19
Шейк Суаре
ЦП
99
Амар Мемич
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
9
Денис Висински
АП
72
James Bello
ЦФ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
3-2-2-1-2
99
Свилар
24
Зиолковски
23
Манчини
22
Эрмосо
2
Челик
43
Уэсли
21
Эль-Айнауи
17
Коне
18
Соуле
21
Дибала
9
Довбик
4-3-1-2
23
Йедличка
40
Дуэ
21
Емелка
5
22
Палушка
6
Черв
18
Ладра
19
Суаре
99
Мемич
17
Дуросинми
80
Аду
18
Соуле
5
Н'Дика
5
Н'Дика
18
Соуле
17
Коне
61
Писилли
61
Писилли
17
Коне
24
Зиолковски
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
24
Зиолковски
2
Челик
17
Бэйли
17
Бэйли
2
Челик
9
Довбик
11
Фергюсон
11
Фергюсон
9
Довбик
21
Емелка
15
Маркович
15
Маркович
21
Емелка
22
Палушка
24
Гавел
24
Гавел
22
Палушка
5
80
Зеликович
80
Зеликович
5
18
Ладра
9
Висински
9
Висински
18
Ладра
80
Аду
72
72
80
Аду
Остались в запасе
Рома
Виктория
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Рома - Виктория
2
5
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
10
3
Нарушения
12
19
Офсайды
1
2
Количество передач
506
247
Сейвы
0
7
Точность передач %
85
64
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.36
0.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Виктории», 3 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Виктория»

«Рома» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Виктория Рома
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