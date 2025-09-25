25.09.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ференцварош
Ференцварош
3-3-1-3
90
Дибус
3
Гартенманн
26
Сиссе
27
Тот
25
Макрецкис
8
Кейта
47
О'Доуда
23
Этвеш
19
Варга
30
Грубер
28
Раемакерс
4-3-1-2
23
Йедличка
22
Палушка
40
Дуэ
21
Емелка
14
Доски
19
Суаре
6
Черв
18
Ладра
99
Мемич
11
Выдра
17
Дуросинми
8
Кейта
36
Каничовски
36
Каничовски
8
Кейта
30
Грубер
20
Каду
20
Каду
30
Грубер
3
Гартенманн
75
Жозеф
75
Жозеф
3
Гартенманн
23
Этвеш
10
10
23
Этвеш
27
Тот
8
Пешич
8
Пешич
27
Тот
17
Дуросинми
80
Зеликович
80
Зеликович
17
Дуросинми
18
Ладра
9
Висински
9
Висински
18
Ладра
11
Выдра
80
Аду
80
Аду
11
Выдра
Остались в запасе
Ференцварош
Виктория
99
Dávid Gróf
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
54
B. Nagy
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
11
Деле
ЛВ
Главный тренер
Робби Кин
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
5
Karel Spacil
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
9
Матей Валента
АП
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
99
Dávid Gróf
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
54
B. Nagy
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
11
Деле
ЛВ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
5
Karel Spacil
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
9
Матей Валента
АП
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Ференцварош - Виктория
3
1
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
21
17
Количество передач
406
345
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Ференцварош» против «Виктории», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – «Виктория»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»