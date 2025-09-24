24 сентября 2025 года в 22:00 состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы. В Венгрии флагман местного футбола «Ференцварош» сыграет с чешской «Викторией».

«Ференцварош»

Бывшая команда Станислава Черчесова привыкает к жизни под руководством нового тренера – Робби Кина. Местами «Ференцварош» выдает дивные результаты. Совсем недавно главный клуб Венгрии разнес скромный «Сарваскенд» с разницей в 15 (!) мячей в национальном Кубке.

Последние три игры:

Ференцварош – Диошдьер 2:2

Сарваскенд – Ференцварош 0:15

Дебрецен – Ференцварош 0:3

«Виктория»

Команда из города Плзень неплохо выглядит на первом отрезке чемпионата Чехии. В активе «Виктории» 15 очков после 9 туров и четвертое место в таблице. Впрочем, отставание от лидера уже достигает отметки в 7 баллов.

Последние три игры:

Спарта – Виктория 2:1

Сокол Ланжгот – Виктория 1:6

Виктория – Сигма 1:0

Очные встречи

Виктория – Ференцварош 3:0

Ференцварош – Виктория 1:0

Прогноз на матч «Ференцварош» – «Виктория»

Обе команды испытывают немалые проблемы по части обороны, зато любят и умеют атаковать. Считаем, что и в очном матче соперники не будут отсиживаться в обороне. «Ференцварош» сыграет первым номером, а чехи будут выбегать в «контры» с рабочими шансами на успех.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.67. Прогноз на счет – 1:1.