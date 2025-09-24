24 сентября 2025 года в 22:00 состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы. В Венгрии флагман местного футбола «Ференцварош» сыграет с чешской «Викторией».
«Ференцварош»
Бывшая команда Станислава Черчесова привыкает к жизни под руководством нового тренера – Робби Кина. Местами «Ференцварош» выдает дивные результаты. Совсем недавно главный клуб Венгрии разнес скромный «Сарваскенд» с разницей в 15 (!) мячей в национальном Кубке.
Последние три игры:
- Ференцварош – Диошдьер 2:2
- Сарваскенд – Ференцварош 0:15
- Дебрецен – Ференцварош 0:3
«Виктория»
Команда из города Плзень неплохо выглядит на первом отрезке чемпионата Чехии. В активе «Виктории» 15 очков после 9 туров и четвертое место в таблице. Впрочем, отставание от лидера уже достигает отметки в 7 баллов.
Последние три игры:
- Спарта – Виктория 2:1
- Сокол Ланжгот – Виктория 1:6
- Виктория – Сигма 1:0
Очные встречи
- Виктория – Ференцварош 3:0
- Ференцварош – Виктория 1:0
Прогноз на матч «Ференцварош» – «Виктория»
Обе команды испытывают немалые проблемы по части обороны, зато любят и умеют атаковать. Считаем, что и в очном матче соперники не будут отсиживаться в обороне. «Ференцварош» сыграет первым номером, а чехи будут выбегать в «контры» с рабочими шансами на успех.
Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.67. Прогноз на счет – 1:1.