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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Ференцварош - Виктория
Ференцварош - Виктория: обзор матча 25 сентября 2025
Ференцварош
25.09.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
1 : 1
Завершен
Виктория
90+4'
А. Пешич
16'
Р. Дуросинми
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Виктория
Завершен
Желтая карточка
Александар Пешич
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Александар Пешич
Пас отдал
Гавриэль Каничовски
90'
+4
Желтая карточка
Ибрахим Сиссе
90'
+1
86'
Замена
Адриан Зеликович
️️️️➡️️
Рафиу Дуросинми
Замена
Jonathan Levi
️️️️➡️️
Бенче Этвеш
84'
Замена
Александар Пешич
️️️️➡️️
Алекс Тот
84'
77'
Замена
Принс Квабена Аду
️️️️➡️️
Матей Выдра
74'
Желтая карточка
Вацлав Емелка
Замена
Ленни Жозеф
️️️️➡️️
Стефан Гартенманн
74'
70'
Замена
Денис Висински
️️️️➡️️
Томаш Ладра
Замена
Гавриэль Каничовски
️️️️➡️️
Наби Кейта
46'
Замена
Каду
️️️️➡️️
Zsombor Gruber
46'
Вторая желтая
Чебраил Макрецкис
38'
16'
ГОЛ! 0:1!
Рафиу Дуросинми
Пас отдал
Мерчас Доски
15'
Желтая карточка
Рафиу Дуросинми
Желтая карточка
Чебраил Макрецкис
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
27
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
5
Наби Кейта
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
28
Тон Раемакерс
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
25
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
19
Шейк Суаре
ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
15
Амар Мемич
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
11
Матей Выдра
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Ференцварош
99
Dávid Gróf
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
66
Жулио Ромао
ОП
77
B. Nagy
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
11
Деле
ЛВ
20
Каду
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
3
Светозар Маркович
ЦЗ
5
Karel Spacil
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
9
Денис Висински
АП
32
Матей Валента
АП
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
3-3-1-3
90
Дибус
3
Гартенманн
27
Сиссе
27
Тот
25
Макрецкис
5
Кейта
47
О'Доуда
23
Этвеш
25
Варга
30
28
Раемакерс
4-3-1-2
23
Йедличка
22
Палушка
40
Дуэ
21
Емелка
14
Доски
19
Суаре
6
Черв
18
Ладра
15
Мемич
11
Выдра
17
Дуросинми
5
Кейта
36
Каничовски
36
Каничовски
5
Кейта
30
20
Каду
20
Каду
30
3
Гартенманн
75
Жозеф
75
Жозеф
3
Гартенманн
23
Этвеш
10
10
23
Этвеш
27
Тот
8
Пешич
8
Пешич
27
Тот
17
Дуросинми
80
Зеликович
80
Зеликович
17
Дуросинми
18
Ладра
9
Висински
9
Висински
18
Ладра
11
Выдра
25
Аду
25
Аду
11
Выдра
Остались в запасе
Ференцварош
Виктория
99
Dávid Gróf
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
66
Жулио Ромао
ОП
77
B. Nagy
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
11
Деле
ЛВ
Главный тренер
Робби Кин
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
3
Светозар Маркович
ЦЗ
5
Karel Spacil
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
32
Матей Валента
АП
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
99
Dávid Gróf
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
66
Жулио Ромао
ОП
77
B. Nagy
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
11
Деле
ЛВ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
3
Светозар Маркович
ЦЗ
5
Karel Spacil
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
32
Матей Валента
АП
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Ференцварош - Виктория
3
1
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
21
17
Количество передач
406
345
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.67
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Групама Арена
Посещаемость:
16117
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